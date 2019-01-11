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Niet meer leverbaar
1600 W
ThermoProtect-stand
Opvouwbare handgreep
Universeel voltage
Deze föhn van 1600 W creëert een optimale luchtstroom voor prachtige resultaten, elke dag weer.
De ThermoProtect-temperatuurinstelling biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
Deze föhn met inklapbare handgreep heeft een compact design, waardoor je hem eenvoudig kunt wegstoppen, opbergen en meenemen, waar je ook naartoe gaat.
4.2
van 5
49
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Lynntje
11/01/2019
België
Onderdeel van promotie
Heel goed product voor zijn compacte omvang
Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn
Lottev
10/01/2019
België
Onderdeel van promotie
Heel gemakkelijk en gebruiksvriendelijk
Sinds een paar weken deze fohn aan het testen. Super gemakkelijk om te gebruiken. Ideaal om me op reis te nemen door het compacte formaat. Wat ook heel groot voordeel was, was het gewicht van het toestel. Het weegt bijna niets waardoor het fohnen aangenamer werd. Alleen voor mij mocht de blaaskracht nog iets feller.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn
Kristin1984
08/01/2019
België
Onderdeel van promotie
Zeer eenvoudige maar degelijke haardroger !
Een hele goede haardroger ! De haardroger is zeer eenvoudig in gebruik, geen overbodige knopjes en prutsen. Mijn dochter van 11j kan deze heel goed hanteren. De haardroger is ook zeer licht waardoor je geen zere arm krijgt tijdens het drogen ! Je haar is snel droog. Voor mij is dit een prima haardroger !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn