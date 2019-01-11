Ik ben aangenaam verrast van deze haardroger. Mijn haardroger is erg oud en het was echt een tijd voor een nieuwe. Deze Philips haardroger is echt een leuk vrouwelijk design met een voldoende lange snoer. Hij is heel compact en daardoor ook makkelijk op te bergen of zelfs mee te nemen op reis. Hij neemt amper plaats in in mijn kast. Ik ben vaak lang bezig aan mijn haren te drogen omdat ik zelf geen goede haardroger had en met deze haardroger is mijn haar veel sneller droog. Er zijn 3 verschillende standen en hij is inderdaad stiller dan een andere haardroger. Ik vind dit zeer positief als je op reis gaat omdat een haardroger vaak veel lawaai maakt en de buren in het hotel dit vaak horen. Met deze is dit niet meer het geval. Ik had persoonlijk niet gedacht dat er veel verschil zou zijn met mijn huidige aangezien het aantal watt hetzelfde is, maar ik was echt aangenaam verrast. Ik vind het echt een aanrader ! De haardrogers met meer watt zullen waarschijnlijk nog beter zijn, maar ik ben alvast heel tevreden met deze door het compacte design ook.