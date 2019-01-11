ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un séchage doux et puissant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant

Arrêté

EssentialSèche-cheveux

BHD002/00

4.2
| (49) Avis | 98% recommandent ce produit
Un séchage doux et puissant
Le sèche-cheveux Philips Essential offre 1 600 W de puissance de séchage, tandis que son réglage de température ThermoProtect préserve vos cheveux. Facile à utiliser avec ses 3 combinaisons température/vitesse, ainsi que sa touche air froid.
Voir tous les avantages

Un séchage doux et puissant

  • 1 600 W

  • Fonction ThermoProtect

  • 3 combinaisons température/vitesse

1 600 W de puissance de séchage

1 600 W de puissance de séchage

Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

Réglage de température ThermoProtect

Réglage de température ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le respect du cheveu en plus.

Concentrateur de 20 mm pour un flux d'air précis

Concentrateur de 20 mm pour un flux d'air précis

Le concentrateur permet d'obtenir un flux d'air précis, pour retoucher et styliser votre coiffure avec précision.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

49

Avis

98%

recommandent ce produit

2

11/01/2019

België

België

Heel goed product voor zijn compacte omvang

Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn

10/01/2019

België

België

Heel gemakkelijk en gebruiksvriendelijk

Sinds een paar weken deze fohn aan het testen. Super gemakkelijk om te gebruiken. Ideaal om me op reis te nemen door het compacte formaat. Wat ook heel groot voordeel was, was het gewicht van het toestel. Het weegt bijna niets waardoor het fohnen aangenamer werd. Alleen voor mij mocht de blaaskracht nog iets feller.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn

08/01/2019

België

België

Zeer eenvoudige maar degelijke haardroger !

Een hele goede haardroger ! De haardroger is zeer eenvoudig in gebruik, geen overbodige knopjes en prutsen. Mijn dochter van 11j kan deze heel goed hanteren. De haardroger is ook zeer licht waardoor je geen zere arm krijgt tijdens het drogen ! Je haar is snel droog. Voor mij is dit een prima haardroger !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.