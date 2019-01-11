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Arrêté
1 600 W
Fonction ThermoProtect
3 combinaisons température/vitesse
Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le respect du cheveu en plus.
Le concentrateur permet d'obtenir un flux d'air précis, pour retoucher et styliser votre coiffure avec précision.
4.2
sur 6
49
Avis
98%
recommandent ce produit
Lynntje
11/01/2019
België
Partie de promotion
Heel goed product voor zijn compacte omvang
Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn
Lottev
10/01/2019
België
Partie de promotion
Heel gemakkelijk en gebruiksvriendelijk
Sinds een paar weken deze fohn aan het testen. Super gemakkelijk om te gebruiken. Ideaal om me op reis te nemen door het compacte formaat. Wat ook heel groot voordeel was, was het gewicht van het toestel. Het weegt bijna niets waardoor het fohnen aangenamer werd. Alleen voor mij mocht de blaaskracht nog iets feller.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn
Kristin1984
08/01/2019
België
Partie de promotion
Zeer eenvoudige maar degelijke haardroger !
Een hele goede haardroger ! De haardroger is zeer eenvoudig in gebruik, geen overbodige knopjes en prutsen. Mijn dochter van 11j kan deze heel goed hanteren. De haardroger is ook zeer licht waardoor je geen zere arm krijgt tijdens het drogen ! Je haar is snel droog. Voor mij is dit een prima haardroger !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn