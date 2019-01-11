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  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
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  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen
  • Krachtig en zorgvuldig drogen

Niet meer leverbaar

EssentialFöhn

BHD002/00

4.2
| (49) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Krachtig en zorgvuldig drogen
De Philips Essential-föhn droogt krachtig met 1600 W en houdt je haar in topconditie met de ThermoProtect-temperatuurinstelling. De föhn is gebruiksvriendelijk en heeft drie hitte- en snelheidsstanden, en een CoolShot-functie.
Bekijk alle voordelen

Krachtig en zorgvuldig drogen

  • 1600 W

  • ThermoProtect-stand

  • 3 hitte- en snelheidsstanden

1600 W droogkracht

1600 W droogkracht

Deze föhn van 1600 W creëert een optimale luchtstroom voor prachtige resultaten, elke dag weer.

ThermoProtect-temperatuurinstelling

ThermoProtect-temperatuurinstelling

De ThermoProtect-temperatuurinstelling biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Mondstuk van 20 mm voor gerichte luchtstroom

Mondstuk van 20 mm voor gerichte luchtstroom

Het mondstuk richt de luchtstroom voor nauwkeurig stylen en bijwerken.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

49

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

2

11/01/2019

België

België

Heel goed product voor zijn compacte omvang

Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

10/01/2019

België

België

Heel gemakkelijk en gebruiksvriendelijk

Sinds een paar weken deze fohn aan het testen. Super gemakkelijk om te gebruiken. Ideaal om me op reis te nemen door het compacte formaat. Wat ook heel groot voordeel was, was het gewicht van het toestel. Het weegt bijna niets waardoor het fohnen aangenamer werd. Alleen voor mij mocht de blaaskracht nog iets feller.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

08/01/2019

België

België

Zeer eenvoudige maar degelijke haardroger !

Een hele goede haardroger ! De haardroger is zeer eenvoudig in gebruik, geen overbodige knopjes en prutsen. Mijn dochter van 11j kan deze heel goed hanteren. De haardroger is ook zeer licht waardoor je geen zere arm krijgt tijdens het drogen ! Je haar is snel droog. Voor mij is dit een prima haardroger !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

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