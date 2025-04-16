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Arrêté
1 200 W
Compact
Ce sèche-cheveux est équipé d'un manche pliable. Ainsi, cet appareil petit, compact et facile à ranger vous accompagnera partout.
Ce sèche-cheveux de 1 200 W produit un niveau optimal de flux d'air et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
Ce sèche-cheveux compact vous offre 3 réglages présélectionnés de température et de vitesse, pour un séchage frais, doux ou rapide.
4.5
sur 6
21
Avis
100%
recommandent ce produit
brasilcasalinga
16/04/2025
Italia
Acheteur vérifié
piccolo ma potente
piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .
Avantages
comodo , potente, piccolino
Contre
spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Plingen
14/01/2021
Sverige
Partie de promotion
Liten men fullgod funktion
När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.
Avantages
Kompakt men stark
Contre
Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Laris03
22/12/2020
Sverige
Partie de promotion
Smidig och BRA hårfön
Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!
Avantages
Kompakt, liten, stark fön, bra pris
Contre
Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EssentialCare BHC010/10 Hårtork