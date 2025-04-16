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  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging

Niet meer leverbaar

EssentialCareFöhn

BHC010/10

4.5
| (21) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Eenvoudige haarverzorging
De nieuwe Philips Essential Care-haardroger ziet er leuk uit en is compact en krachtig. Met een vermogen van 1200 W droog je snel en comfortabel je haar. De flexibele verzorgingsstanden zijn ontworpen voor extra verzorging en om aan verschillende behoeften te voldoen.
Bekijk alle voordelen

Eenvoudige haarverzorging

  • 1200 W

  • Compact

Inklapbare handgreep voor eenvoudig meenemen

Inklapbare handgreep voor eenvoudig meenemen

De föhn heeft een inklapbare handgreep, waardoor hij klein en compact is. Je kunt hem eenvoudig in de kleinste ruimten opbergen en praktisch overal mee naartoe nemen.

1200 W voor zacht drogen voor prachtige resultaten

1200 W voor zacht drogen voor prachtige resultaten

Deze föhn van 1200 W creëert het optimale niveau van luchtstroming en milde droogkracht voor prachtige resultaten, elke dag weer.

3 flexibele vooraf ingestelde droogstanden voor verschillende behoeften

3 flexibele vooraf ingestelde droogstanden voor verschillende behoeften

Deze compacte föhn heeft 3 vooraf ingestelde temperaturen en snelheidsstanden voor koel, verzorgend of snel drogen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

21

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

16/04/2025

Italia

Italia

Geverifieerde koper

piccolo ma potente

piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .

Voordelen

comodo , potente, piccolino

Nadelen

spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

14/01/2021

Sverige

Sverige

Liten men fullgod funktion

När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.

Voordelen

Kompakt men stark

Nadelen

Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Hårtork

22/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och BRA hårfön

Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!

Voordelen

Kompakt, liten, stark fön, bra pris

Nadelen

Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Hårtork

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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