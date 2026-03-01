Termes recherchés

FR
NL
0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    • De sublimes coiffures qui durent De sublimes coiffures qui durent De sublimes coiffures qui durent

      WavePro Styler 9000 Boucleur avec SenseIQ

      BHB968/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      De sublimes coiffures qui durent

      Découvrez le Philips WavePro Styler, votre allié pour des ondulations naturelles et des boucles rebondies qui durent toute la journée. Oui, des coiffures qui tiennent jusqu'à 12 heures ! Et avec la technologie SenseIQ qui gère la chaleur et la durée, vos cheveux restent forts et brillants.

      Voir tous les avantages
      Sélectionnez une option de paiement
      Payer maintenant

      Produits similaires

      Afficher tous les Boucleurs

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Voir toutes les pièces et accessoires
      Ce produit
      WavePro Styler 9000
      - {discount-value}

      WavePro Styler 9000

      Boucleur avec SenseIQ

      total

      recurring payment

      De sublimes coiffures qui durent

      Des boucles rebondies et des ondulations qui durent jusqu'à 12 heures

      • Technologie de coiffage à 360°
      • Corps réglable avec 5 tailles
      • Technologie SenseIQ
      • Fonction ionique
      Des boucles et ondulations qui tiennent toute la journée

      Des boucles et ondulations qui tiennent toute la journée

      Offrez-vous de sublimes coiffures qui tiennent du matin au soir grâce à notre technologie de coiffage à 360° exclusive. Contrairement à de nombreux autres appareils, celui-ci retient l'air chaud dans ses parois pour chauffer les cheveux à l'intérieur et à l'extérieur. C'est notre secret pour des boucles ou ondulations qui durent jusqu'à 12 heures*.

      Stylisez chaque mèche en quelques secondes

      Stylisez chaque mèche en quelques secondes

      Avec Auto Wrap, vos cheveux sont guidés par du silicone souple et adhérent, puis automatiquement enroulés autour du corps. Placez, appuyez, relâchez… pour une mèche stylisée en 10 secondes ou moins ! 88 % des utilisateurs ont trouvé la fonction Auto Wrap douce pour leurs cheveux**.

      5 styles, du bouclé à l'ondulé

      5 styles, du bouclé à l'ondulé

      Avec ses cinq tailles de réglage, le corps de l'appareil permet de créer des boucles rebondies ou d'élégantes ondulations. Il peut également changer de direction pour un rendu encore plus naturel et fluide. 91 % des utilisateurs estiment que les coiffures réalisées avec le WavePro Styler ont un rendu naturel***.

      Un coiffage rapide pour une exposition à la chaleur réduite

      Un coiffage rapide pour une exposition à la chaleur réduite

      Notre appareil crée des boucles en un clin d'œil, en dirigeant la chaleur vers vos cheveux, plutôt que de la disperser dans l'air comme le font les boucleurs traditionnels. Résultat : moins d'exposition à la chaleur et une coiffure sublime qui tient toute la journée****.

      Préserve jusqu'à 99 %***** de la force naturelle de vos cheveux

      Préserve jusqu'à 99 %***** de la force naturelle de vos cheveux

      Grâce à la technologie SenseIQ et à des capteurs brevetés, l'appareil aide à préserver la force de vos cheveux et à maintenir jusqu'à 4 fois plus d'hydratation******. Il analyse la température de vos cheveux 50 fois par seconde et ajuste la chaleur en temps réel pour éviter toute surchauffe.

      Une conception pensée pour un coiffage sans effort

      Une conception pensée pour un coiffage sans effort

      Le WavePro Styler intègre des détails très pratiques pour vous permettre de vous coiffer facilement. Les capteurs mettent l'appareil en pause lorsque vous enroulez trop de cheveux et la conception ouverte évite les nœuds. Un signal sonore vous avertit dès que la boucle est terminée et la poignée en L exclusive tient confortablement dans la main, pour un coiffage sans effort.

      Soin ionique : des cheveux brillants, lisses et sans frisottis

      Soin ionique : des cheveux brillants, lisses et sans frisottis

      Intensifiez la brillance et l'éclat de vos cheveux grâce aux ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pendant le coiffage. Les ions aqueux hydratent les cheveux pour les rendre pleins de vie.

      Un coiffage en toute sérénité avec SenseIQ

      Un coiffage en toute sérénité avec SenseIQ

      Lorsque vous activez le mode SenseIQ, le WavePro Styler ajuste automatiquement la température et le temps de coiffage selon le style choisi. Besoin de modifier la chaleur ? C'est vous qui décidez. Pour des boucles ou ondulations parfaites, sans tracas ni surchauffe.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Outil de nettoyage
        Oui
        Outil de séparation des cheveux
        Oui

      • Spécificités techniques

        Couleur/finition
        Blanc soyeux
        Longueur du cordon
        2 m
        Tension
        110 - 240 V
        Puissance consommée
        45-48  W
        Temps de chauffe
        30 s
        Poids
        527 g
        Consommation d'énergie en mode arrêt
        < 0,5 W

      • Caractéristiques

        Réglages de température
        170C, 190C, 210C, mode SenseIQ
        Fonction ionique
        Ions négatifs et aqueux
        Réglages de temps
        8 s, 10 s, 12 s, mode SenseIQ
        Barrel
        Céramique ultra-lisse, infusée de kératine
        Sens de bouclage
        Gauche, droite, alternance

      • Entretien

        Garantie internationale de 2 ans
        Oui

      • Technologie

        Ionique
        Ions négatifs et aqueux

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Clippin

      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • Testé en laboratoire
      • * Testé auprès de 32 utilisateurs en Pologne, 2023
      • ** Testé auprès de 32 utilisateurs en Pologne, 2023
      • *** Par rapport à un fer à boucler traditionnel (BHB864, BHB868)
      • **** Corps de 30 et 35 mm, résultats médians au bout d'un mois d'utilisation
      • ***** Par rapport à un fer à boucler traditionnel (BHB864, BHB868), même performance de coiffage

      Des offres exclusives, rien que pour vous


      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      De 10 € de réduction sur votre premier achat.*

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      *Cliquez ici pour lire les conditions générales du code promotionnel.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.