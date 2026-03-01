Zoektermen
BHB968/00
Verbluffende stijlen die lang meegaan
Maak kennis met de Philips WavePro Styler, uw ticket voor losse golven en veerkrachtige krullen die de hele dag meegaan. Dat klopt - natuurlijk uitziende stijlen tot wel 12 uur lang! En omdat SenseIQ de stylingwarmte en -tijd regelt, blijft je haar sterk en glanzend.Bekijk alle voordelen
Haarstyler met SenseIQ
Geniet van prachtige stijlen, van het ontbijt tot bedtijd, met onze unieke 360° Shaping-technologie. In tegenstelling tot veel andere stylers bevat onze styler de hete lucht binnen zijn wanden, waardoor het haar zowel van binnen als van buiten verwarmd kan worden. Dit is onze formule om tot 12 uur lang krullen of golven te creëren*.
Met Auto Wrap wordt uw haar geleid door zachte siliconen met grip en vervolgens om de staaf gedraaid. Plaats de lok haar, druk en laat los voor een gestylede lok in 10 seconden of minder. 88% van de gebruikers vond Auto Wrap zacht voor hun haar**.
Vind eenvoudig uw meest veerkrachtige krullen en de meest luxueuze golven met de vijf stylingstanden van de instelbare staaf. De staaf kan ook van richting veranderen voor een extra natuurlijke en vloeiende look. 91% van de gebruikers vindt dat de kapsels die met WavePro Styler zijn gecreëerd er natuurlijk uitzien***.
Met onze styler kunt u snel uw haar krullen omdat de warmte naar de plek van uw haar gaat en niet verloren gaat aan de lucht, zoals bij traditionele krultangen. Uw haar wordt dus aan minder hitte blootgesteld en u krijgt nog steeds prachtige kapsels die de hele dag blijven zitten****.
Met behulp van de SenseIQ-technologie en gepatenteerde sensoren, werkt de styler om de sterkte van uw haar te behouden en 4x meer vocht in te sluiten******. Het meet de temperatuur van uw haar 50x per seconde en past de stylingtemperatuur aan, zodat uw haar wordt beschermd tegen oververhitting.
De WavePro Styler heeft een aantal handige accenten om sessies moeiteloos te laten verlopen. Sensoren pauzeren het apparaat als u iets te veel haar toevoegt en het open ontwerp voorkomt klitten. Een piepje geeft aan wanneer uw krul klaar is en het unieke L-vormige handvat ligt comfortabel in de hand voor stylen zonder inspanning.
Maak uw haar nog glanzender met geladen negatieve ionen die statisch haar voorkomen, het haar verzorgen en de haarschubben glad maken tijdens het stijlen. Waterionen brengen vocht in het haar voor een gezond uitziend resultaat.
Wanneer u de SenseIQ-modus kiest, koppelt de WavePro Styler automatisch uw geselecteerde stijl met de optimale warmte en tijd. Als u de warmte moet aanpassen, dan kan dat. Alles onder controle! Voor gemoedsrust en de perfecte krul of golf zonder oververhitting.
Technologie
