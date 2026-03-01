Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    • Verbluffende stijlen die lang meegaan Verbluffende stijlen die lang meegaan Verbluffende stijlen die lang meegaan

      WavePro Styler 9000 Haarstyler met SenseIQ

      BHB968/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Verbluffende stijlen die lang meegaan

      Maak kennis met de Philips WavePro Styler, uw ticket voor losse golven en veerkrachtige krullen die de hele dag meegaan. Dat klopt - natuurlijk uitziende stijlen tot wel 12 uur lang! En omdat SenseIQ de stylingwarmte en -tijd regelt, blijft je haar sterk en glanzend.

      Bekijk alle voordelen
      Selecteer een betaalmethode

      Vergelijkbare producten

      Alle Krultangen weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Bekijk alle onderdelen en accessoires
      Dit product
      WavePro Styler 9000
      - {discount-value}

      WavePro Styler 9000

      Haarstyler met SenseIQ

      totaal

      recurring payment

      Verbluffende stijlen die lang meegaan

      Tot 12 uur veerkrachtige krullen en losse golven

      • 360° Shaping-technologie
      • Verstelbare staaf met 5 maten
      • SenseIQ-technologie
      • Ionenverzorging
      Krullen en golven, de hele dag lang

      Krullen en golven, de hele dag lang

      Geniet van prachtige stijlen, van het ontbijt tot bedtijd, met onze unieke 360° Shaping-technologie. In tegenstelling tot veel andere stylers bevat onze styler de hete lucht binnen zijn wanden, waardoor het haar zowel van binnen als van buiten verwarmd kan worden. Dit is onze formule om tot 12 uur lang krullen of golven te creëren*.

      Style elke lok in enkele seconden

      Style elke lok in enkele seconden

      Met Auto Wrap wordt uw haar geleid door zachte siliconen met grip en vervolgens om de staaf gedraaid. Plaats de lok haar, druk en laat los voor een gestylede lok in 10 seconden of minder. 88% van de gebruikers vond Auto Wrap zacht voor hun haar**.

      5 soorten stijlen, van krullend tot golvend

      5 soorten stijlen, van krullend tot golvend

      Vind eenvoudig uw meest veerkrachtige krullen en de meest luxueuze golven met de vijf stylingstanden van de instelbare staaf. De staaf kan ook van richting veranderen voor een extra natuurlijke en vloeiende look. 91% van de gebruikers vindt dat de kapsels die met WavePro Styler zijn gecreëerd er natuurlijk uitzien***.

      Snel stylen voor minder blootstelling aan hitte

      Snel stylen voor minder blootstelling aan hitte

      Met onze styler kunt u snel uw haar krullen omdat de warmte naar de plek van uw haar gaat en niet verloren gaat aan de lucht, zoals bij traditionele krultangen. Uw haar wordt dus aan minder hitte blootgesteld en u krijgt nog steeds prachtige kapsels die de hele dag blijven zitten****.

      Behoud tot 99%***** van de natuurlijke kracht van uw haar

      Behoud tot 99%***** van de natuurlijke kracht van uw haar

      Met behulp van de SenseIQ-technologie en gepatenteerde sensoren, werkt de styler om de sterkte van uw haar te behouden en 4x meer vocht in te sluiten******. Het meet de temperatuur van uw haar 50x per seconde en past de stylingtemperatuur aan, zodat uw haar wordt beschermd tegen oververhitting.

      Doordacht ontwerp voor moeiteloze sessies

      Doordacht ontwerp voor moeiteloze sessies

      De WavePro Styler heeft een aantal handige accenten om sessies moeiteloos te laten verlopen. Sensoren pauzeren het apparaat als u iets te veel haar toevoegt en het open ontwerp voorkomt klitten. Een piepje geeft aan wanneer uw krul klaar is en het unieke L-vormige handvat ligt comfortabel in de hand voor stylen zonder inspanning.

      Ionic care voor een zijdezachte, pluisvrije glans

      Ionic care voor een zijdezachte, pluisvrije glans

      Maak uw haar nog glanzender met geladen negatieve ionen die statisch haar voorkomen, het haar verzorgen en de haarschubben glad maken tijdens het stijlen. Waterionen brengen vocht in het haar voor een gezond uitziend resultaat.

      Zorgeloos stylen met SenseIQ

      Zorgeloos stylen met SenseIQ

      Wanneer u de SenseIQ-modus kiest, koppelt de WavePro Styler automatisch uw geselecteerde stijl met de optimale warmte en tijd. Als u de warmte moet aanpassen, dan kan dat. Alles onder controle! Voor gemoedsrust en de perfecte krul of golf zonder oververhitting.

      Technische specificaties

      • Accessoires

        Schoonmaakhulpmiddel
        Ja
        Tool om haar mee te verdelen
        Ja

      • Technische specificaties

        Kleur/afwerking
        Glanzend wit
        Snoerlengte
        2 m
        Opwarmtijd
        30 sec
        Wattage
        45-48  W
        Spanning
        110 - 240 V
        Gewicht
        527 g
        Verbruik wanneer uitgeschakeld
        < 0,5 W

      • Kenmerken

        Temperatuurstanden
        170C, 190C, 210C, SenseIQ-modus
        Ionenverzorging
        Negatieve ionen en waterionen
        Tijdinstellingen
        8s, 10s, 12s, SenseIQ-modus
        Staaf
        Ultragladde keramiek, met keratine
        Krulrichtingen
        Links, rechts, afwisselend

      • Service

        2 jaar wereldwijde garantie
        Ja

      • Technologie

        Ionisch
        Negatieve ionen en waterionen

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Clippin

      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • Getest in een laboratorium
      • * Getest met 32 gebruikers in Polen, 2023
      • ** Getest met 32 gebruikers in Polen, 2023
      • *** Vergeleken met traditionele krultang (BHB864, BHB868)
      • **** Staaf van 30 mm en 35 mm, gemiddeld resultaat na 1 maand gebruik
      • ***** Vergeleken met traditionele krultang (BHB864, BHB868), dezelfde stylingprestaties

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.