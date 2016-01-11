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Arrêté
AZ1890T/12
Un son puissant sans fil, partout où vous allez
Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage Bluetooth ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un CD ou un CD-MP3.
Bluetooth® et NFC
USB
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.
3.7
sur 6
12
Avis
Csy34
11/01/2016
France
Acheteur vérifié
Excellent achat
Ravis de notre achat UN POINT NOIR CEPENDANT: le concepteur de la notice d'utilisation TROP succincte n'a dû jamais régler la mémorisation des stations de radio. il faut aller chercher la notice complète sur internet pour régler facilement les stations radios.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1890T Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
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Jörg1973
01/09/2014
Deutschland
Perfekt! Im Design und Technik der Champion
Die Philips AZ1890T/12 CD-Soundmachine richtet sich an alle detailverliebten unter uns. Angefangen von der Außenhaut die in einer eleganten Klavierlack-Optik daher kommt bis zur Staubabdeckung des USB-Anschlusses gehen Funktionalität und Design Hand in Hand. Auch ist die Soundmaschine eine technische Meisterleistung, ob CD, Radio, per USB oder gar per Bluetooth - der Sound wird in einer Qualität die in ihrer Atemberaubenden Klarheit kaum zu toppen ist „RAUS GEHAUEN“! Die beigefügte Fernbedienung ist das berühmte i-Tüpfelchen. Ich könnte mich hier noch weiter so positiv auslassen, aber lest selbst und informiert euch auf der Homepage von Philips. Mit dieser Soundmaschine hat Philips sowohl im Design als auch in Technik einen echten Volltreffer gelandet. Klare Kaufempfehlung.
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Priegel
31/08/2014
Deutschland
Klangqualität-egal von welcher Quelle!
Ein würdiger Nachfolger aller "Ghettoblaster"-mit allem an Technik, und tollem Design. CD, Radio, USB, Bluetooth,UKW, ein Aux-In und ein Kopfhörer-Ausgang-die Vielfalt ist beeindruckend. Noch dazu, wenn es so gut klingt. Der Sound ist klar, die Qualität top. Und dank des durchdachten Designs leicht zu bedienen. Ob für das Arbeitszimmer, Kinderzimmer, oder im Büro-es füllt den Raum mit Klang, sieht gut aus und ist stabil verarbeitet. Die Möglichkeit,unterwegs zu hören, ist dank Batteriefach(6C-Zellen)gegeben-wobei das Gerät eigentlich zu edel dafür ist. Das Pairing von Handy oder Tablet ist supereinfach - dank NFC.Einfach das Handy vor die Soundmachine halten-das Bluetooth-Smybol blinkt, ein Signal ertönt, und fertig. Bis zu 4 Geräte "merkt" sich die Soundmachine. Klasse. Die mitgelieferte Fernbedienung rundet das positive Bild nach oben ab: Mit meinem GalaxyNexus konnte ich mit der Fernbedienung und den Tasten an der Soundmachine den Stream pausieren, das nächste Lied wählen, und nach der Pause wieder starten. Eine tolle Funktion, so kann das Handy liegen bleiben. Auch toll, wenn man Streaming-Dienste nutzt. Mute geht auch-wichtig wenn man telefonieren muss. 10W Leistung klingen wenig, aber es kommt sowohl Lautstärke, wie auch Qualität nicht zu kurz. In einem 36qm-Raum ist bereits die Hälfte mehr als genug-und auch einen Unterrichtsraum von 80qm kann man gut beschallen. Die Knöpfe sind logisch beschriftet, matt gehalten und gut lesbar. Das Display ist ebenso gut lesbar, und sehr edel-blau mit Chromrand. Philips liefert ein Netzteil mit, und ein Aux-in-Kabel. Die Anleitung ist gut, deutsch und bebildert. Das
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Cet avis concerne le produit AZ1890T CD-Soundmachine
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