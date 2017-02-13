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AZ1890T/12
Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
De draagbare CD-soundmachine van Philips is een krachtig geluidssysteem dat u overal mee naartoe kunt nemen dankzij draadloze One-Touch NFC-connectiviteit voor eenvoudig koppelen via Bluetooth. Of speel uw nummers op USB, CD en MP3-CD af.
Bluetooth® en NFC
USB
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.
3.7
van 5
12
Reviews & awards
Badger70
13/02/2017
Nederland
Subliem geluid
Mooi design soundmachine met subliem geluid waar Philips naar mijn mening best wat meer reclame voor zou mogen maken. Twee kleine minpuntjes : - Bij het inschakelen staat het volume standaard op 10 !!?? (toestel onthoud laatste volume stand niet) - Telescoop antenne is niet echt stevig te noemen
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Deze review is gemaakt voor AZ1890T CD-soundmachine
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Jörg1973
01/09/2014
Deutschland
Perfekt! Im Design und Technik der Champion
Die Philips AZ1890T/12 CD-Soundmachine richtet sich an alle detailverliebten unter uns. Angefangen von der Außenhaut die in einer eleganten Klavierlack-Optik daher kommt bis zur Staubabdeckung des USB-Anschlusses gehen Funktionalität und Design Hand in Hand. Auch ist die Soundmaschine eine technische Meisterleistung, ob CD, Radio, per USB oder gar per Bluetooth - der Sound wird in einer Qualität die in ihrer Atemberaubenden Klarheit kaum zu toppen ist „RAUS GEHAUEN“! Die beigefügte Fernbedienung ist das berühmte i-Tüpfelchen. Ich könnte mich hier noch weiter so positiv auslassen, aber lest selbst und informiert euch auf der Homepage von Philips. Mit dieser Soundmaschine hat Philips sowohl im Design als auch in Technik einen echten Volltreffer gelandet. Klare Kaufempfehlung.
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Priegel
31/08/2014
Deutschland
Klangqualität-egal von welcher Quelle!
Ein würdiger Nachfolger aller "Ghettoblaster"-mit allem an Technik, und tollem Design. CD, Radio, USB, Bluetooth,UKW, ein Aux-In und ein Kopfhörer-Ausgang-die Vielfalt ist beeindruckend. Noch dazu, wenn es so gut klingt. Der Sound ist klar, die Qualität top. Und dank des durchdachten Designs leicht zu bedienen. Ob für das Arbeitszimmer, Kinderzimmer, oder im Büro-es füllt den Raum mit Klang, sieht gut aus und ist stabil verarbeitet. Die Möglichkeit,unterwegs zu hören, ist dank Batteriefach(6C-Zellen)gegeben-wobei das Gerät eigentlich zu edel dafür ist. Das Pairing von Handy oder Tablet ist supereinfach - dank NFC.Einfach das Handy vor die Soundmachine halten-das Bluetooth-Smybol blinkt, ein Signal ertönt, und fertig. Bis zu 4 Geräte "merkt" sich die Soundmachine. Klasse. Die mitgelieferte Fernbedienung rundet das positive Bild nach oben ab: Mit meinem GalaxyNexus konnte ich mit der Fernbedienung und den Tasten an der Soundmachine den Stream pausieren, das nächste Lied wählen, und nach der Pause wieder starten. Eine tolle Funktion, so kann das Handy liegen bleiben. Auch toll, wenn man Streaming-Dienste nutzt. Mute geht auch-wichtig wenn man telefonieren muss. 10W Leistung klingen wenig, aber es kommt sowohl Lautstärke, wie auch Qualität nicht zu kurz. In einem 36qm-Raum ist bereits die Hälfte mehr als genug-und auch einen Unterrichtsraum von 80qm kann man gut beschallen. Die Knöpfe sind logisch beschriftet, matt gehalten und gut lesbar. Das Display ist ebenso gut lesbar, und sehr edel-blau mit Chromrand. Philips liefert ein Netzteil mit, und ein Aux-in-Kabel. Die Anleitung ist gut, deutsch und bebildert. Das
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