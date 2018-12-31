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AX2400 Portable CD Player

AX2400/00

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Magic ESP™ 45 secondes

La protection électronique antichoc est une fonction ultrapratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les appareils équipés de cette protection sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

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