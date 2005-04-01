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Niet meer leverbaar

AX2400 Portable CD Player

AX2400/00

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45 seconden ESP™

Electronic Skip Protection is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Electronic Skip Protection hebben een intelligente elektronische buffer die de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aanpast en zo zorgt voor ongestoord luisterplezier.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Speel CD's, CD-R en CD-RW af

Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.

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