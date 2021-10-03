Filtration avancée en plusieurs étapes pour d'excellentes performances

Le système de filtration en 3 étapes filtre une large gamme de polluants pour d'excellentes performances longue durée. Le filtre CP retient les grosses particules et absorbe le chlore, les pesticides et les produits chimiques. Ensuite, le filtre d'OI élimine tous les solides dissous dans l'eau. Jusqu'à 99,999 % d'élimination des bactéries, 99,999 % d'élimination des virus, 99,99 % d'élimination du plomb, 99 % d'élimination des pesticides, 99 % d'élimination des produits chimiques, 99 % d'élimination de la dureté de l'eau.*