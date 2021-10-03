Termes recherchés
AUT2015/10
Haute filtration par osmose inverse, instantanément
Avec sa technologie de filtration par osmose inverse (OI) ultra-performante, ce système de filtration en 3 étapes permet une haute filtration jusqu'à 0,0001 micron. Sa membrane d'OI de 400 gpd assure une filtration instantanée de 1,05 l/min. Son indicateur intelligent vous prévient lorsqu'il faut remplacer le filtre.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Système de filtration d'eau sous évier
total
recurring payment
Le système de filtration en 3 étapes filtre une large gamme de polluants pour d'excellentes performances longue durée. Le filtre CP retient les grosses particules et absorbe le chlore, les pesticides et les produits chimiques. Ensuite, le filtre d'OI élimine tous les solides dissous dans l'eau. Jusqu'à 99,999 % d'élimination des bactéries, 99,999 % d'élimination des virus, 99,99 % d'élimination du plomb, 99 % d'élimination des pesticides, 99 % d'élimination des produits chimiques, 99 % d'élimination de la dureté de l'eau.*
La haute filtration par osmose inverse élimine efficacement les polluants mesurant jusqu'à 0,0001 micron. Vous pouvez ainsi avoir une confiance totale en l'eau que vous buvez.
La membrane d'osmose inverse de 400 gpd (gallons par jour) permet un débit rapide de 1,05 l/min, ce qui vous permet d'obtenir une eau pure en quelques secondes.
Avec la conception sans réservoir, chaque goutte d'eau est filtrée instantanément à la demande, réduisant ainsi le risque de pollution secondaire. La taille compacte libère de l'espace dans la zone de rangement sous l'évier.
Il existe un mode de microfiltration et un mode de filtration par OI. En mode microfiltration, l'eau traverse uniquement le filtre CP. Les impuretés sont filtrées tandis que les minéraux sont conservés. Il n'y a pas d'eau de rejet. En mode de purification par OI, l'eau traverse à la fois le filtre CP et le filtre d'OI. L'eau est purifiée pour une propreté absolue.
L'installation de ce système nécessite un nombre minime de tuyaux et de raccords. Remplacement facile et hygiénique du filtre grâce au système QuickTwist, sans nettoyage ni outils supplémentaires.
L'indicateur électronique de durée de vie des filtres rappelle automatiquement quand remplacer filtre en calculant la filtration réelle de l'eau. Le remplacement du filtre dans les délais permet d'assurer des performances de filtration constantes.
Grâce à son ratio exceptionnel entre l'eau filtrée par OI et l'eau de rejet (jusqu'à 1,5:1), notre système permet d'économiser jusqu'à 350 % d'eau par rapport à un système d'OI classique.** Cette efficacité de filtration élevée contribue à réduire les factures d'eau et la quantité d'eau qui s'écoule dans l'évacuation.
Les filtres longue durée vous permettent de réaliser des économies. Filtre d'OI : jusqu'à 11 000 l de capacité de filtration et jusqu'à 36 mois de durée de vie. Filtre PC : jusqu'à 6 000 l de capacité de filtration et jusqu'à 12 mois de durée de vie.
Le détecteur surveille les fuites d'eau, puis alerte et coupe automatiquement l'alimentation en eau dans le cas peu probable d'une fuite.
Grâce à la fonction de rinçage automatique intelligent, les performances de filtration de la membrane d'osmose inverse sont maintenues en toute simplicité.
Performances de filtration
Caractéristiques du filtre
Caractéristiques générales
Configurations de sécurité
