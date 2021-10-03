Découvrez nos meilleures offres d'appareils pour la maison ici : Jusqu'à 30 % de réduction ! J'en profite
    • Haute filtration par osmose inverse, instantanément Haute filtration par osmose inverse, instantanément Haute filtration par osmose inverse, instantanément

      Système de filtration d'eau sous évier

      AUT2015/10

      Haute filtration par osmose inverse, instantanément

      Avec sa technologie de filtration par osmose inverse (OI) ultra-performante, ce système de filtration en 3 étapes permet une haute filtration jusqu'à 0,0001 micron. Sa membrane d'OI de 400 gpd assure une filtration instantanée de 1,05 l/min. Son indicateur intelligent vous prévient lorsqu'il faut remplacer le filtre.

      Voir tous les avantages

      Haute filtration par osmose inverse, instantanément

      Design sans réservoir de 400 gpd.

      • Filtration par OI en 3 étapes
      • Sans réservoir 400 gpd*
      • Deux modes de filtration
      • Indicateur intelligent
      Filtration avancée en plusieurs étapes pour d'excellentes performances

      Filtration avancée en plusieurs étapes pour d'excellentes performances

      Le système de filtration en 3 étapes filtre une large gamme de polluants pour d'excellentes performances longue durée. Le filtre CP retient les grosses particules et absorbe le chlore, les pesticides et les produits chimiques. Ensuite, le filtre d'OI élimine tous les solides dissous dans l'eau. Jusqu'à 99,999 % d'élimination des bactéries, 99,999 % d'élimination des virus, 99,99 % d'élimination du plomb, 99 % d'élimination des pesticides, 99 % d'élimination des produits chimiques, 99 % d'élimination de la dureté de l'eau.*

      Haute filtration par osmose inverse jusqu'à 0,0001 micron

      Haute filtration par osmose inverse jusqu'à 0,0001 micron

      La haute filtration par osmose inverse élimine efficacement les polluants mesurant jusqu'à 0,0001 micron. Vous pouvez ainsi avoir une confiance totale en l'eau que vous buvez.

      Débit rapide de 1,05 l/min avec une OI de 400 gpd

      Débit rapide de 1,05 l/min avec une OI de 400 gpd

      La membrane d'osmose inverse de 400 gpd (gallons par jour) permet un débit rapide de 1,05 l/min, ce qui vous permet d'obtenir une eau pure en quelques secondes.

      Chaque goutte est filtrée instantanément, ce qui permet de gagner de l'espace

      Chaque goutte est filtrée instantanément, ce qui permet de gagner de l'espace

      Avec la conception sans réservoir, chaque goutte d'eau est filtrée instantanément à la demande, réduisant ainsi le risque de pollution secondaire. La taille compacte libère de l'espace dans la zone de rangement sous l'évier.

      Deux sorties d'eau pour la boisson et le lavage

      Deux sorties d'eau pour la boisson et le lavage

      Il existe un mode de microfiltration et un mode de filtration par OI. En mode microfiltration, l'eau traverse uniquement le filtre CP. Les impuretés sont filtrées tandis que les minéraux sont conservés. Il n'y a pas d'eau de rejet. En mode de purification par OI, l'eau traverse à la fois le filtre CP et le filtre d'OI. L'eau est purifiée pour une propreté absolue.

      Installation rapide et remplacement du filtre

      Installation rapide et remplacement du filtre

      L'installation de ce système nécessite un nombre minime de tuyaux et de raccords. Remplacement facile et hygiénique du filtre grâce au système QuickTwist, sans nettoyage ni outils supplémentaires.

      L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre

      L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre

      L'indicateur électronique de durée de vie des filtres rappelle automatiquement quand remplacer filtre en calculant la filtration réelle de l'eau. Le remplacement du filtre dans les délais permet d'assurer des performances de filtration constantes.

      Ratio d'eau de rejet de 1,5:1

      Ratio d'eau de rejet de 1,5:1

      Grâce à son ratio exceptionnel entre l'eau filtrée par OI et l'eau de rejet (jusqu'à 1,5:1), notre système permet d'économiser jusqu'à 350 % d'eau par rapport à un système d'OI classique.** Cette efficacité de filtration élevée contribue à réduire les factures d'eau et la quantité d'eau qui s'écoule dans l'évacuation.

      Les filtres longue durée vous permettent de réaliser des économies

      Les filtres longue durée vous permettent de réaliser des économies

      Les filtres longue durée vous permettent de réaliser des économies. Filtre d'OI : jusqu'à 11 000 l de capacité de filtration et jusqu'à 36 mois de durée de vie. Filtre PC : jusqu'à 6 000 l de capacité de filtration et jusqu'à 12 mois de durée de vie.

      Détecteur de fuite pour plus de sécurité

      Détecteur de fuite pour plus de sécurité

      Le détecteur surveille les fuites d'eau, puis alerte et coupe automatiquement l'alimentation en eau dans le cas peu probable d'une fuite.

      Performances optimales grâce au rinçage automatique de la membrane

      Performances optimales grâce au rinçage automatique de la membrane

      Grâce à la fonction de rinçage automatique intelligent, les performances de filtration de la membrane d'osmose inverse sont maintenues en toute simplicité.

      Spécificités Techniques

      • Performances de filtration

        Réduction du chlore
        Oui
        Précision du filtre
        0,0001 micron
        Réduction de la turbidité
        Oui
        Réduction de la dureté de l'eau
        Oui
        Réduction des bactéries
        jusqu'à 99,999 %
        Réduction des pesticides
        jusqu'à 99,9 %
        Réduction des COV
        Oui
        Réduction des virus
        jusqu'à 99,99 %
        Réduction des métaux lourds
        jusqu'à 99 %
        Réduction des produits chimiques
        jusqu'à 99 %
        Réduction des sédiments
        Oui

      • Caractéristiques du filtre

        Capacité de filtration
        • OI : 11 000 l
        • CP : 6 000 l
        Matériau du filtre
        • Membrane d'OI de 400 gpd
        • Bloc sédiments et carbone
        Durée de vie du filtre
        • Filtre CP : 6 à 12 mois
        • Filtre d'OI : 24 à 36 mois

      • Caractéristiques générales

        Dimensions du produit
        134 x 392 x 393  millimètre
        Capacité du réservoir d'eau
        N
        Température de l'eau d'arrivée
        5-38  °C
        Débit (l/min)
        1,05 l/min
        Pression de service
        0,1~0,4 MPa
        Ratio d'eau de rejet
        1,5:1
        Deux sorties d'eau
        Oui
        Alimentation
        65 W

      • Configurations de sécurité

        Rappel de remplacement du filtre
        Oui
        Détecteur de fuite
        Oui
        Rinçage automatique
        Oui

      • Tests réalisés par SGS dans des conditions de laboratoire.
      • * Testé par le laboratoire interne.
      • ** Sur la base de 10 l/jour. La durée de vie réelle du filtre dépend de l'utilisation quotidienne et de la qualité de l'eau du robinet.

