Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
AUT2015/10
Grondige RO-filtratie, onmiddellijk
Met de beste RO-filtratietechnologie in zijn klasse, heeft dit 3-traps filtratiesysteem een grondige filtratie tot 0,0001 micron. Het RO-membraan van 400 GPD zorgt voor een onmiddellijke filtratie van 1,05 L/min. De slimme indicator geeft aan als het filter vervangen moet worden.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Waterfiltratiesysteem onder de gootsteen
totaal
recurring payment
Een 3-traps filtratiesysteem filtert een breed scala aan verontreinigende stoffen voor superieure, duurzame prestaties. Het CP-filter vermindert grote deeltjes en absorbeert chloor, pesticiden en chemicaliën. Vervolgens verwijdert het RO-filter de totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen in het water. Verwijdering van bacteriën tot 99,999%, verwijdering van virussen tot 99,999%, verwijdering van lood tot 99,99%, verwijdering van pesticiden tot 99%, verwijdering van chemicaliën tot 99%, verwijdering van waterhardheid tot 99%.*
De grondige RO-filtratie verwijdert effectief verontreinigende stoffen tot 0,0001 micron, waardoor u absoluut zeker bent van het water dat u drinkt.
Het RO-membraan van 400 GPD zorgt voor een snelle doorstroom van 1,05 L/min, zodat u in enkele seconden van zuiver water kunt genieten.
Het ontwerp zonder reservoir zorgt ervoor dat elke druppel water direct wordt gefilterd, waardoor het risico op secundaire vervuiling wordt verkleind. Dankzij het compacte formaat is er ruimte vrij in de opslagruimte onder de gootsteen.
Er zijn microfiltratiemodi en RO-filtratiemodi. In de microfiltratiemodus gaat het water alleen door het CP-filter. Onzuiverheden worden verminderd terwijl mineralen worden behouden. Er is geen afvoerwater. In de RO-zuiveringsmodus gaat het water door zowel het CP-filter als het RO-filter. Water wordt gezuiverd voor absolute zuiverheid.
Minimaal aantal leidingen en aansluitingen om het systeem vanaf het begin te installeren. Eenvoudig en hygiënisch het filter vervangen dankzij het QuickTwist-systeem zonder extra gereedschap en schoonmaken.
De elektronische levensduurindicator van de filters herinnert u er automatisch aan het filter te vervangen door de werkelijke waterfiltratie te berekenen. Het tijdig vervangen van het filter zorgt voor consistente filterprestaties.
Met een uitzonderlijke verhouding van RO-gefilterd water en waterafvoer (tot 1.5:1) bespaart ons systeem tot wel 350% water in vergelijking met een traditioneel RO-systeem.** Deze hoge filtratie-efficiëntie draagt bij aan lagere waterrekeningen en minder water dat door de afvoer stroomt.
Dankzij filters met een lange levensduur bespaart u op uw wateruitgaven RO-filter: tot 11000 L filtercapaciteit en gaat 36 maanden mee PC-filter: tot 6000 L filtercapaciteit en gaat tot 12 maanden mee
De detector bewaakt waterlekkage en waarschuwt automatisch en sluit de watertoevoer af in het onwaarschijnlijke geval van lekkage.
Dankzij de slimme automatische spoelfunctie worden de filterprestaties van het RO-membraan moeiteloos behouden.
Filtratieprestaties
Filterspecificaties
Algemene specificaties
Veiligheidsconfiguraties
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.