    Waterfiltratiesysteem onder de gootsteen

      Waterfiltratiesysteem onder de gootsteen

      AUT2015/10

      Grondige RO-filtratie, onmiddellijk

      Met de beste RO-filtratietechnologie in zijn klasse, heeft dit 3-traps filtratiesysteem een grondige filtratie tot 0,0001 micron. Het RO-membraan van 400 GPD zorgt voor een onmiddellijke filtratie van 1,05 L/min. De slimme indicator geeft aan als het filter vervangen moet worden.

      Vergelijkbare producten

      Grondige RO-filtratie, onmiddellijk

      400 GPD zonder waterreservoir.

      • 3-traps RO-filtratie
      • 400 GPD* zonder reservoir
      • Dubbele filtratiemodi
      • Slimme indicator
      Geavanceerde meertraps filtratie voor superieure prestaties

      Geavanceerde meertraps filtratie voor superieure prestaties

      Een 3-traps filtratiesysteem filtert een breed scala aan verontreinigende stoffen voor superieure, duurzame prestaties. Het CP-filter vermindert grote deeltjes en absorbeert chloor, pesticiden en chemicaliën. Vervolgens verwijdert het RO-filter de totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen in het water. Verwijdering van bacteriën tot 99,999%, verwijdering van virussen tot 99,999%, verwijdering van lood tot 99,99%, verwijdering van pesticiden tot 99%, verwijdering van chemicaliën tot 99%, verwijdering van waterhardheid tot 99%.*

      Tot 0,0001 micron grondige RO-filtratie

      Tot 0,0001 micron grondige RO-filtratie

      De grondige RO-filtratie verwijdert effectief verontreinigende stoffen tot 0,0001 micron, waardoor u absoluut zeker bent van het water dat u drinkt.

      Snelle doorstroom van 1,05 L/min met RO van 400 GPD

      Snelle doorstroom van 1,05 L/min met RO van 400 GPD

      Het RO-membraan van 400 GPD zorgt voor een snelle doorstroom van 1,05 L/min, zodat u in enkele seconden van zuiver water kunt genieten.

      Elke druppel wordt vers gefilterd en bespaart ruimte

      Elke druppel wordt vers gefilterd en bespaart ruimte

      Het ontwerp zonder reservoir zorgt ervoor dat elke druppel water direct wordt gefilterd, waardoor het risico op secundaire vervuiling wordt verkleind. Dankzij het compacte formaat is er ruimte vrij in de opslagruimte onder de gootsteen.

      Dubbele wateruitgangen voor drinken en wassen

      Dubbele wateruitgangen voor drinken en wassen

      Er zijn microfiltratiemodi en RO-filtratiemodi. In de microfiltratiemodus gaat het water alleen door het CP-filter. Onzuiverheden worden verminderd terwijl mineralen worden behouden. Er is geen afvoerwater. In de RO-zuiveringsmodus gaat het water door zowel het CP-filter als het RO-filter. Water wordt gezuiverd voor absolute zuiverheid.

      Snelle installatie en vervanging van het filter

      Snelle installatie en vervanging van het filter

      Minimaal aantal leidingen en aansluitingen om het systeem vanaf het begin te installeren. Eenvoudig en hygiënisch het filter vervangen dankzij het QuickTwist-systeem zonder extra gereedschap en schoonmaken.

      De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan het filter op tijd te vervangen

      De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan het filter op tijd te vervangen

      De elektronische levensduurindicator van de filters herinnert u er automatisch aan het filter te vervangen door de werkelijke waterfiltratie te berekenen. Het tijdig vervangen van het filter zorgt voor consistente filterprestaties.

      1.5:1 lage aftapwaterverhouding

      1.5:1 lage aftapwaterverhouding

      Met een uitzonderlijke verhouding van RO-gefilterd water en waterafvoer (tot 1.5:1) bespaart ons systeem tot wel 350% water in vergelijking met een traditioneel RO-systeem.** Deze hoge filtratie-efficiëntie draagt bij aan lagere waterrekeningen en minder water dat door de afvoer stroomt.

      Dankzij filters met een lange levensduur bespaart u op uw wateruitgaven

      Dankzij filters met een lange levensduur bespaart u op uw wateruitgaven

      Dankzij filters met een lange levensduur bespaart u op uw wateruitgaven RO-filter: tot 11000 L filtercapaciteit en gaat 36 maanden mee PC-filter: tot 6000 L filtercapaciteit en gaat tot 12 maanden mee

      Lekdetector voor meer veiligheid

      Lekdetector voor meer veiligheid

      De detector bewaakt waterlekkage en waarschuwt automatisch en sluit de watertoevoer af in het onwaarschijnlijke geval van lekkage.

      Optimale prestaties met automatische spoeling van het membraan

      Optimale prestaties met automatische spoeling van het membraan

      Dankzij de slimme automatische spoelfunctie worden de filterprestaties van het RO-membraan moeiteloos behouden.

      Technische specificaties

      • Filtratieprestaties

        Chloorreductie
        Ja
        Filterprecisie
        0,0001 micron
        Vermindering van waterhardheid
        Ja
        Bacteriereductie
        tot 99,999%
        Vermindering van troebelheid
        Ja
        Pesticidereductie
        tot 99,9%
        VOC-reductie
        Ja
        Virusreductie
        tot 99,99%
        Vermindering van zware metalen
        tot 99%
        Chemische reductie
        tot 99%
        Sedimentreductie
        Ja

      • Filterspecificaties

        Filtratiecapaciteit
        • RO: 11,000 L
        • CP: 6.000 liter
        Materiaal filter
        • RO-membraan van 400 GPD
        • Sediment en koolstofblok
        Levensduur van het filter
        • CP-filter: 6 - 12 maanden
        • RO-filter: 24 - 36 maanden

      • Algemene specificaties

        Afmetingen van het product
        134 x 392 x 393  mm
        Capaciteit waterreservoir
        N
        Temperatuur inlaatwater
        5-38  °C
        Stroomsnelheid (L/min)
        1,05 L/min
        Toepasselijke werkdruk
        0,1 ~ 0,4 Mpa
        Verhouding aftapwater
        1,5:1
        Dubbele waterafvoer
        Y
        Vermogen
        65W

      • Veiligheidsconfiguraties

        Herinnering voor het vervangen van het filter
        Y
        Lekdetector
        Y
        Automatisch spoelen
        Y

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      • Getest door SGS onder laboratoriumomstandigheden.
      • * Getest door het interne laboratorium.
      • ** Uitgaande van 10 L/dag. De werkelijke levensduur van het filter is afhankelijk van het dagelijkse gebruik en de kwaliteit van het kraanwater.

