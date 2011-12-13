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Arrêté
AS111/12
pour Android
La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des téléphones Android, et ce, que leur micro port de connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse unique en son genre lui permet de s'adapter à divers modèles de téléphones Android. La station d'accueil peut également astucieusement s'orienter de façon à pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant positionner le téléphone au centre du haut-parleur.
L'application gratuite DockStudio de Philips agrémente votre station d'accueil d'une myriade de fonctionnalités uniques permettant par exemple d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, de parcourir votre collection de musique et de partager, sur Facebook, les chansons que vous écoutez ou, sur Flickr, les photos des artistes associés. Elle intègre le logiciel Songbird pour que vous puissiez détecter, lire et synchroniser en toute transparence du contenu multimédia entre des ordinateurs et des téléphones Android. En mode horloge, l'application vous donne la possibilité de configurer diverses alarmes musicales et vous donne des mises à jour sur la météo. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google Play.
Écoutez toutes vos chansons préférées sur une enceinte qui offre un son fabuleux. Cette station d'accueil Philips diffuse la musique de vos appareils Android via Bluetooth®. Il vous suffit de télécharger l'application gratuite Philips DockStudio, et le Bluetooth® s'activera automatiquement, et établira une connexion lorsque votre appareil sera installé sur la station d'accueil. Bénéficiez d'une qualité et d'une puissance sonores exceptionnelles, ainsi que d'un confort sans pareil. Rares sont les produits capables de rivaliser avec un son si exceptionnel.
3.0
sur 6
109
Avis
domekinois
13/12/2011
France
une station d'accueil android parfaite à ce prix
Que demander de plus ! Elle recharge votre mobile, elle sert de réveil-matin, les radios préférées sont rapidement trouvées, la qualité sonore est très satisfaisante, j'accède à mes musiques en un tour de main. Et quel prix ! Là encore, c'est le régal.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS111 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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Dietmosthenis
06/09/2012
Deutschland
Acheteur vérifié
dieses produkt ist super
ich würde dieses Produkt immer wieder kaufen für dieses Preis-Leistungsverhältnis ist es phantastisch. Tolles Gerät, es ist hervorragend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS111 Dockingstation mit Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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Part
25/06/2012
Deutschland
Innovativ, elegantes Design, funktionell.
Diese Dockingstation sieht sehr elegant aus und ist gut verarbeitet. Nach dem auspacken und der Installation der App auf dem Handy kann man sie in betrieb nehmen. Das Installieren ist sehr leicht und Problemlos. Das Gerät hat sehr guten und vollen Klang. Die große Uhr ist leicht abzulesen und durch die Dimmer Funktion nach persönlichen wünschen einstellbar. Auch das Nachtlicht sieht gut aus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS111 docking speaker with Bluetooth®
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