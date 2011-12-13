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Arrêté

Station d'accueil avec Bluetooth®

AS111/12

3
| (109) Avis
Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android
Obtenez un son parfait : cette station d'accueil Philips AS111/12 diffuse la musique de votre téléphone Android, le recharge et synchronise automatiquement son horloge avec votre appareil. Songbird est inclus : vous pouvez synchroniser la musique entre votre téléphone et votre PC.
Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil

Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android

  • pour Android

FlexiDock malin pour accueillir/recharger votre Android en toute facilité

FlexiDock malin pour accueillir/recharger votre Android en toute facilité

La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des téléphones Android, et ce, que leur micro port de connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse unique en son genre lui permet de s'adapter à divers modèles de téléphones Android. La station d'accueil peut également astucieusement s'orienter de façon à pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant positionner le téléphone au centre du haut-parleur.

Faites des découvertes musicales, partagez-les et profitez des nombreuses fonctionnalités de l'application DockStudio

Faites des découvertes musicales, partagez-les et profitez des nombreuses fonctionnalités de l'application DockStudio

L'application gratuite DockStudio de Philips agrémente votre station d'accueil d'une myriade de fonctionnalités uniques permettant par exemple d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, de parcourir votre collection de musique et de partager, sur Facebook, les chansons que vous écoutez ou, sur Flickr, les photos des artistes associés. Elle intègre le logiciel Songbird pour que vous puissiez détecter, lire et synchroniser en toute transparence du contenu multimédia entre des ordinateurs et des téléphones Android. En mode horloge, l'application vous donne la possibilité de configurer diverses alarmes musicales et vous donne des mises à jour sur la météo. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google Play.

Diffusion de musique en Bluetooth® à partir d'un appareil Android

Diffusion de musique en Bluetooth® à partir d'un appareil Android

Écoutez toutes vos chansons préférées sur une enceinte qui offre un son fabuleux. Cette station d'accueil Philips diffuse la musique de vos appareils Android via Bluetooth®. Il vous suffit de télécharger l'application gratuite Philips DockStudio, et le Bluetooth® s'activera automatiquement, et établira une connexion lorsque votre appareil sera installé sur la station d'accueil. Bénéficiez d'une qualité et d'une puissance sonores exceptionnelles, ainsi que d'un confort sans pareil. Rares sont les produits capables de rivaliser avec un son si exceptionnel.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 6

109

Avis

13/12/2011

France

France

une station d'accueil android parfaite à ce prix

Que demander de plus ! Elle recharge votre mobile, elle sert de réveil-matin, les radios préférées sont rapidement trouvées, la qualité sonore est très satisfaisante, j'accède à mes musiques en un tour de main. Et quel prix ! Là encore, c'est le régal.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AS111 Station d'accueil avec Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

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06/09/2012

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

dieses produkt ist super

ich würde dieses Produkt immer wieder kaufen für dieses Preis-Leistungsverhältnis ist es phantastisch. Tolles Gerät, es ist hervorragend.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AS111 Dockingstation mit Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

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25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Innovativ, elegantes Design, funktionell.

Diese Dockingstation sieht sehr elegant aus und ist gut verarbeitet. Nach dem auspacken und der Installation der App auf dem Handy kann man sie in betrieb nehmen. Das Installieren ist sehr leicht und Problemlos. Das Gerät hat sehr guten und vollen Klang. Die große Uhr ist leicht abzulesen und durch die Dimmer Funktion nach persönlichen wünschen einstellbar. Auch das Nachtlicht sieht gut aus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AS111 docking speaker with Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

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