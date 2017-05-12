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  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
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  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
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  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
  • Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier

Niet meer leverbaar

docking-luidspreker met Bluetooth®

AS111/12

3
| (109) Reviews & awards
Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
Met dit Philips AS111/12-docking station speelt u muziek op uw Android-telefoon af. Tegelijkertijd wordt de telefoon opgeladen en wordt de klok automatisch gesynchroniseerd met die van uw apparaat. Inclusief Songbird voor het synchroniseren van muziek tussen uw telefoon en PC.
Bekijk alle voordelen

met deze docking-luidspreker

Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier

  • voor Android

Slim ontworpen FlexiDock om uw Android-telefoon aan te sluiten en op te laden

Slim ontworpen FlexiDock om uw Android-telefoon aan te sluiten en op te laden

Het Philips FlexiDock is perfect voor Android-telefoons. Het is zodanig ontworpen dat de meeste Android-telefoons erop passen - of de connector nu aan de onderkant, zijkant of zelfs de bovenkant van uw telefoon zit. Deze extreme flexibiliteit is uniek in zijn soort en biedt aansluitingsmogelijkheden voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, waar deze de micro USB-aansluiting ook hebben geplaatst. Bovendien kunt u uw telefoon zowel verticaal als horizontaal in het dock plaatsen, zodat u uw Android-telefoon in het midden van de speaker kunt plaatsen.

Ontdek en deel muziek en profiteer van allerlei functies via de DockStudio-app

Ontdek en deel muziek en profiteer van allerlei functies via de DockStudio-app

De gratis Philips DockStudio-app biedt een heleboel unieke functies voor uw docking-luidsprekers. U kunt naar duizenden internetradiozenders van over de hele wereld luisteren, door uw muziekcollectie bladeren, de muziek die u luistert delen met Facebook-vrienden of foto's van de artiest delen op Flickr. De app heeft een Songbird-muziekfunctie, zodat u media kunt doorzoeken en afspelen, en moeiteloos kunt synchroniseren tussen uw PC en Android-apparaten. In de klokmodus kunt u met deze app meerdere muziekalarmmelodieën instellen en up-to-date weerberichten krijgen. U kunt de app gratis downloaden via Google Play.

Via Bluetooth muziek streamen vanaf Android-apparaten

Via Bluetooth muziek streamen vanaf Android-apparaten

Luister naar uw favoriete muziek met een luidspreker die garant staat voor topgeluid. Deze Philips docking-luidspreker speelt muziek op uw Android-apparaten af via Bluetooth. Download de gratis Philips DockStudio-app en er wordt automatisch een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht wanneer uw toestel is geplaatst. Geniet zonder enig gedoe van het krachtige, verbluffende geluid, beter wordt het niet!

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

109

Reviews & awards

12/05/2017

Nederland

Nederland

Super apparaat.

Jammer dat ik de adapter nergens meer kan vinden. Ook op internet is er geen nieuwe te vinden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®

07/12/2013

Nederland

Nederland

Prima geluid uit een compact leuk design

Voldoende geluidsproductie om een slaapkamer te vullen met mooi, diep geluid. Enige nadeel is de werking van de app. Ik kan er niet achter komen waar ik Philips Songbird kan downloaden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®

24/06/2013

Nederland

Nederland

precies wat ik had gehoopt

Leuk design, licht goed, ook voor bij het slapen. Alles zit er dus leuk en goed aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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