ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Image principale

Arrêté

Radio de salle de bains

AE3300/00

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Amusez-vous dans votre douche

Prenez votre douche en musique avec la radio de salle de bains Philips. Grâce à sa conception étanche, vous pouvez l'utiliser partout dans la salle de bains. La lanière amovible vous permet de la suspendre rapidement et facilement dans la douche.

Voir tous les avantages

Amusez-vous dans votre douche

Fonctionnement sur piles pour une utilisation nomade

Le radio-réveil Philips fonctionne avec deux piles AA pour une utilisation pratique et une portabilité optimale.

La minuterie réglable éteint la radio à une heure définie

Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.

Fonction d'horloge intégrée

L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour plus de confort.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

10/12/2013

España

España

Cantar bajo la ducha

Es un producto muy útil en el día a día, ya que a quién no le gusta escuchar la radio mientras se ducha o se baña? y además, conocer la hora para llegar siempre a tiempo!! Producto muy fácil de usar y tiene memoria para 10 sintonías.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AE3300 Radio para baño

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AE3300 Radio para baño

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.