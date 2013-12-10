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Arrêté
Amusez-vous dans votre douche
Prenez votre douche en musique avec la radio de salle de bains Philips. Grâce à sa conception étanche, vous pouvez l'utiliser partout dans la salle de bains. La lanière amovible vous permet de la suspendre rapidement et facilement dans la douche.
Le radio-réveil Philips fonctionne avec deux piles AA pour une utilisation pratique et une portabilité optimale.
Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.
L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour plus de confort.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
grumax
10/12/2013
España
Cantar bajo la ducha
Es un producto muy útil en el día a día, ya que a quién no le gusta escuchar la radio mientras se ducha o se baña? y además, conocer la hora para llegar siempre a tiempo!! Producto muy fácil de usar y tiene memoria para 10 sintonías.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE3300 Radio para baño
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE3300 Radio para baño