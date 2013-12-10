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Niet meer leverbaar
Zingend onder de douche
Vul uw douche met muziek met de badkamerradio van Philips. Dankzij het spatwaterbestendige ontwerp is de radio overal in de badkamer op zijn plek en dankzij het afneembare koord hangt u hem snel en eenvoudig op in de douche.
Deze Philips-klok werkt op twee AA-batterijen voor optimale draagbaarheid en plaatsing.
U kunt de speeltijd van de radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.
Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.
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4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
grumax
10/12/2013
España
Cantar bajo la ducha
Es un producto muy útil en el día a día, ya que a quién no le gusta escuchar la radio mientras se ducha o se baña? y además, conocer la hora para llegar siempre a tiempo!! Producto muy fácil de usar y tiene memoria para 10 sintonías.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE3300 Radio para baño
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE3300 Radio para baño