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Niet meer leverbaar

Badkamerradio

AE3300/00

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Zingend onder de douche

Vul uw douche met muziek met de badkamerradio van Philips. Dankzij het spatwaterbestendige ontwerp is de radio overal in de badkamer op zijn plek en dankzij het afneembare koord hangt u hem snel en eenvoudig op in de douche.

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Zingend onder de douche

Batterijen voor draagbaar gebruik

Deze Philips-klok werkt op twee AA-batterijen voor optimale draagbaarheid en plaatsing.

De instelbare timer zorgt ervoor dat de radio op een vooraf ingestelde tijd wordt uitgeschakeld

U kunt de speeltijd van de radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.

Ingebouwde klokfunctie

Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

10/12/2013

España

España

Cantar bajo la ducha

Es un producto muy útil en el día a día, ya que a quién no le gusta escuchar la radio mientras se ducha o se baña? y además, conocer la hora para llegar siempre a tiempo!! Producto muy fácil de usar y tiene memoria para 10 sintonías.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE3300 Radio para baño

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE3300 Radio para baño

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