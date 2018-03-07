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Arrêté

Radio portable

AE1530/00

3.7
| (17) Avis
Radio de poche
Dans tous vos déplacements, bénéficiez d'un son puissant et de qualité grâce à cette élégante radio compacte MW/FM Philips.
Voir tous les avantages

Radio de poche

  • Tuner analogique FM/MW

  • Haut-parleur intégré

  • Prise pour casque

  • Fonctionne avec piles

Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Tuner stéréo FM/MW (AM)

Une seule molette pour le volume et la mise sous/hors tension

0

Enceinte intégrée pour écouter la radio sans casque, avec une bonne qualité sonore

Enceinte intégrée pour écouter la radio sans casque, avec une bonne qualité sonore

L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.

Spécificités Techniques

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3.7

sur 6

17

Avis

07/03/2018

France

France

très bonne qualité de son

petit appareil portable en toutes occasions, très pratique, simple de fonction, très bonne qualité de son.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AE1530 Radio portable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AE1530 Radio portable

21/07/2016

France

France

petit facile à transporter

très bon produit, très pratique léger facile d'utilisation et à transporter sur soi à mettre dans un sac ou même en poche pendant les vacances sur la plage ... très bon son

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AE1530 Radio portable

Oui, je recommande ce produit

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15/10/2015

France

France

Acheteur vérifié

très pratique et léger

bon produit, juste ce qu'il me fallait et discret. facilement transportable. réception des stations correctes.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AE1530 Radio portable

Oui, je recommande ce produit

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