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Arrêté
AE1530/00
Tuner analogique FM/MW
Haut-parleur intégré
Prise pour casque
Fonctionne avec piles
Tuner stéréo FM/MW (AM)
0
L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.
3.7
sur 6
17
Avis
bribri
07/03/2018
France
très bonne qualité de son
petit appareil portable en toutes occasions, très pratique, simple de fonction, très bonne qualité de son.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE1530 Radio portable
Oui, je recommande ce produit
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damieng
21/07/2016
France
petit facile à transporter
très bon produit, très pratique léger facile d'utilisation et à transporter sur soi à mettre dans un sac ou même en poche pendant les vacances sur la plage ... très bon son
Oui, je recommande ce produit
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59139
15/10/2015
France
Acheteur vérifié
très pratique et léger
bon produit, juste ce qu'il me fallait et discret. facilement transportable. réception des stations correctes.
Oui, je recommande ce produit
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