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Arrêté

Casque DJ professionnel

A5PRO/00

4.6

| (24) Avis | 90% recommandent ce produit

Casque DJ professionnel

Élu meilleur DJ au monde à 5 reprises, Armin van Buuren a collaboré avec Philips pour vous proposer le casque A5-PRO. Son expérience a permis de créer ce casque A5 conforme aux normes les plus strictes et répondant aux exigences des DJ internationaux et des professionnels du secteur.

Voir tous les avantages

en collaboration avec Armin van Buuren

Casque DJ professionnel

  • Haut-parleurs 50 mm/conception fermée

  • Circum-aural

  • Coussinets supra-auraux

  • Pliable

Haut-parleurs de 50 mm conçus pour la prise en charge d'une puissance de 3 500 mW

Haut-parleurs de 50 mm conçus pour la prise en charge d'une puissance de 3 500 mW

Ces haut-parleurs performants de 50 mm sont conçus pour la prise en charge d'une puissance de 3 500 mW, quelle que soit la source. Le son est clair, dynamique et sans distorsion, même à des volumes élevés ou lorsque la puissance d'entrée audio est importante.

Coques pivotant à 90 degrés pour système DJ

Coques pivotant à 90 degrés pour système DJ

Conçues pour les DJ professionnels, les coques de ce casque pivotent à 90°, ce qui permet d'écouter facilement d'une oreille pendant que vous mixez vos pistes. La charnière a aussi son utilité dans un contexte plus quotidien, lorsque vous souhaitez prêter temporairement attention aux sons extérieurs.

Arceau en acier avec charnière en aluminium, pour une longévité accrue

Arceau en acier avec charnière en aluminium, pour une longévité accrue

Le Philips A5-PRO allie résistance et maintien exceptionnel. Avec ses finitions anodisées résistantes et sa structure en aluminium légère et robuste, il est idéal dans l'environnement actif des DJ.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

24

Avis

90%

recommandent ce produit

2

15/01/2018

France

France

très bon produits bonne qualité

seul problème les pieces en option comme coussinet et câble ainsi que de rechange sont introuvable cher Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit A5PRO Professional DJ headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit A5PRO Professional DJ headphones

18/02/2025

Deutschland

Deutschland

Hervorragender Kopfhörer

Cet avis concerne le produit A5PRO Professionelle DJ-Kopfhörer

Date d'utilisation 2023-02-18

Cet avis concerne le produit A5PRO Professionelle DJ-Kopfhörer

Date d'utilisation 2023-02-18

31/08/2014

Deutschland

Deutschland

Der Philips A5-Pro mit dem WOW und Klangerlebnis

Da dies meine ersten Kopfhörer in diesem Preissegment waren, hatte ich auch große Erwartungen. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich hielt einen schlichten schwarzen Karton in meinen Händen, der einzig ein goldenes Produktetikett trug. Dieses Aha wandelte sich dann beim öffnen in ein Wow um. Dort erwartete mich ein stattlicher Kopfhörer. Das nicht so geringe Gewicht versprach schon mal einiges. Hochwertige Verarbeitung der Gelenke, welche erlauben, die Ohrmuscheln um 90° in eine Richtung zu drehen und nach Innen zu klappen. Weiche, dicke Ohrpolster schmiegen sich an den Kopf an, welches auch dem Druck über den Kopfbügel zu verdanken ist. Diese Ohrpolster gibt es noch in 2 weiteren Ausführungen. Kleine (80mm) für den Gebrauch mit geringeren Umgebungsgeräusche und 110mm Ausführung für Studio Benutzung . Diese sind aber nicht im Lieferumfang enthalten. Nach 4 Wochen Test Phase kann ich aber sagen, dass die beigelegten (93mm) Polster vollkommen ausreichend sind. Sie schirmen sehr gut selbst laute Geräusche (andere Musikquellen) ab. Der Bügel selbst ist mit Leder überzogen und wurde von weißen Nähten und dem Schriftzug Philips verziert. Der Bügel lässt sich an die verschiedenen Köpf Größen mittels Raster anpassen, in dessen Stellung sie dann auch bei starken Kopfbewegungen verbleiben. Die Kopfhörer werden über ein Kabel, welches ausgewechselt werden kann, mit der Musikquelle verbunden. Das Kabel hat einen guten Querschnitt, ist ausreichend lang und ist auf der Seite, die am Kopfhörer befestigt wird, mit einen Winkelstecker, der durch Verdrehen arretiert wird, ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, das Kabel an beiden Ohrmuscheln zu befestigen. Somit hat man auch einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite befindet sich ein 3,5mm Klinkenstecker, der durch einen aufschraubbaren Adapter (6,3mm) erweitert werden kann. Rundum kann man ein dickes Plus für Verarbeitung und Ausstattung geben! Klinke rein in den Verstärker und Play... Getestet wurden verschiedene Ausgangsszenarien. Von Platte über CD/DVD/BR bis hin zur MP3 befeuerten den A5-Pro. Dieser Kopfhörer verzeiht keine Fehler und so sind auch die leichtesten Kratzer oder Fehler in der Kompression zu hören. Er hat ein guten Druck und einen guten Frequenzgang. Selbst wenn er in hohem Volumen betrieben wird. Alles in Allem ein sehr gutes und sauberes Klangbild. Wie anfangs schon erwähnt schirmt er auch sehr gut andere Störquellen von Außen ab, was es zu einem erfreulichen Erlebnis macht. Etwas negatives (subjektiv) muss ich leider hinzu fügen. Das Tragen über lange Zeit erzeugt einen erhöhten Druck auf Ohren und Kopf. Vielleicht gewöhnt man sich auch mit der Zeit daran.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit A5PRO Professionelle DJ-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit A5PRO Professionelle DJ-Kopfhörer

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