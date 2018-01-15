Da dies meine ersten Kopfhörer in diesem Preissegment waren, hatte ich auch große Erwartungen. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich hielt einen schlichten schwarzen Karton in meinen Händen, der einzig ein goldenes Produktetikett trug. Dieses Aha wandelte sich dann beim öffnen in ein Wow um. Dort erwartete mich ein stattlicher Kopfhörer. Das nicht so geringe Gewicht versprach schon mal einiges. Hochwertige Verarbeitung der Gelenke, welche erlauben, die Ohrmuscheln um 90° in eine Richtung zu drehen und nach Innen zu klappen. Weiche, dicke Ohrpolster schmiegen sich an den Kopf an, welches auch dem Druck über den Kopfbügel zu verdanken ist. Diese Ohrpolster gibt es noch in 2 weiteren Ausführungen. Kleine (80mm) für den Gebrauch mit geringeren Umgebungsgeräusche und 110mm Ausführung für Studio Benutzung . Diese sind aber nicht im Lieferumfang enthalten. Nach 4 Wochen Test Phase kann ich aber sagen, dass die beigelegten (93mm) Polster vollkommen ausreichend sind. Sie schirmen sehr gut selbst laute Geräusche (andere Musikquellen) ab. Der Bügel selbst ist mit Leder überzogen und wurde von weißen Nähten und dem Schriftzug Philips verziert. Der Bügel lässt sich an die verschiedenen Köpf Größen mittels Raster anpassen, in dessen Stellung sie dann auch bei starken Kopfbewegungen verbleiben. Die Kopfhörer werden über ein Kabel, welches ausgewechselt werden kann, mit der Musikquelle verbunden. Das Kabel hat einen guten Querschnitt, ist ausreichend lang und ist auf der Seite, die am Kopfhörer befestigt wird, mit einen Winkelstecker, der durch Verdrehen arretiert wird, ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, das Kabel an beiden Ohrmuscheln zu befestigen. Somit hat man auch einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite befindet sich ein 3,5mm Klinkenstecker, der durch einen aufschraubbaren Adapter (6,3mm) erweitert werden kann. Rundum kann man ein dickes Plus für Verarbeitung und Ausstattung geben! Klinke rein in den Verstärker und Play... Getestet wurden verschiedene Ausgangsszenarien. Von Platte über CD/DVD/BR bis hin zur MP3 befeuerten den A5-Pro. Dieser Kopfhörer verzeiht keine Fehler und so sind auch die leichtesten Kratzer oder Fehler in der Kompression zu hören. Er hat ein guten Druck und einen guten Frequenzgang. Selbst wenn er in hohem Volumen betrieben wird. Alles in Allem ein sehr gutes und sauberes Klangbild. Wie anfangs schon erwähnt schirmt er auch sehr gut andere Störquellen von Außen ab, was es zu einem erfreulichen Erlebnis macht. Etwas negatives (subjektiv) muss ich leider hinzu fügen. Das Tragen über lange Zeit erzeugt einen erhöhten Druck auf Ohren und Kopf. Vielleicht gewöhnt man sich auch mit der Zeit daran.