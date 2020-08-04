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Niet meer leverbaar
Professionele DJ-hoofdtelefoon
Armin van Buuren, vijf keer uitgeroepen tot beste DJ ter wereld, heeft met Philips samengewerkt om u de A5-PRO-hoofdtelefoon te brengen. De A5 voldoet dankzij de ervaring van Armin aan de hoogste standaarden en de eisen van internationale DJ's en andere audioprofessionals.
Drivers van 50 mm/gesloten achterzijde
Voor over het oor
Geluidsdichte oorkussens
Volledig opvouwbaar
De hoogwaardige neodymium-drivers van 50 mm zijn ontwikkeld om 3500 mW te verwerken– ongeacht de bron. Ze leveren helder, dynamisch geluid dat niet vervormt, zelfs niet bij hoge volumes of met hoog audio-invoervermogen.
De oorschelpen van deze hoofdtelefoons zijn ontworpen met de professionele DJ in gedachten en kunnen elk 90° draaien – voor gemakkelijk luisteren met één oor tijdens het mixen van de tracks. De wartel kan ook goed gebruikt worden tijdens meer ongedwongen luisteren, als tijdelijk aandacht moet worden geschonken aan geluiden van buitenaf.
De Philips A5-PRO combineert een sterke constructie met een buitengewone pasvorm. Met de harde geanodiseerde afwerking en sterke, lichtgewicht aluminiumstructuur is het de perfecte metgezel voor in actieve DJ's-omgevingen.
4.6
van 5
24
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
DJ power
04/08/2020
Nederland
Geweldig kenmerken
Kwaliteit van geluid vind ik goed houding best wel mooi uit straling Alleen vind ik jammer die oor schelpen gaat niet langer me mij iedee suède oor schermen kunnen gebruiken gaat veel langer me
Voordelen
Uit straling
Nadelen
Oor schermen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A5PRO Professional DJ headphones
Datum gebruik 2019-08-04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A5PRO Professional DJ headphones
Datum gebruik 2019-08-04
Trebl
26/07/2015
Nederland
Toen ik Sonny’s kleppen hoorde, wist ik dat ik goed zat.
Om het geluid van mijn Ponoplayer helemaal tot zijn recht te laten komen voldeed mijn oude koptelefoon niet meer en moest ik dus een beslissing nemen over een alternatief. In alle eerder gecheckte reviews sprong de Philips A5-Pro er positief uit. Tijdens de cashback actie was er geen enkele reden meer om deze hoofdtelefoon niet nú aan te schaffen. Vanaf het moment van uitpakken wist ik dat het goed zat. De koptelefoon is ‘massive’, de gebruikte materialen ogen sterk. Er zit zowel links als rechts een aansluiting voor de kabel. Dit is niet alleen handig in het gebruik, maar zal ook een langere levensduur betekenen. Mocht één zijde onverhoopt niet meer werken, dan zal de andere kant dat wel doen. Het vergrendelingspalletje op de plug is tamelijk briljant. In de twee maanden dat ik de A5 nu in m’n bezit heb, heb ik ‘m intensief gebruikt. Van jazzrock in gelikte producties tot rauwere rock in min of meer geproduceerde platen: alles klinkt even subliem! Dat ik echt goed zat wist ik toen ik de kleppen van Sonny Rollins’ sax hoorde in zijn solo in “Waiting on a Friend”. Hi-res bestanden brengen je sowieso een gedetailleerd geluid, maar de A5 weet dit toch maar uitstekend naar boven te brengen. In muziek die ik door-en-door ken, hoor ik nu opeens details die ik niet eerder heb kunnen horen. Sonny’s kleppen bijvoorbeeld. De bijgeleverde oorkussens sluiten goed af, maar het is erg gaaf dat Philips er drie afzonderlijke afmetingen kussens bij kan leveren. Ik heb ze allemaal besteld. Goed dat ik me niet heb laten afschrikken door termen als “professionele” of “DJ-hoofdtelefoon”. Dit ding past iedereen en zal niemand teleurstellen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A5PRO Professional DJ headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A5PRO Professional DJ headphones
Chickje
08/05/2015
Nederland
Hoogwaardige koptelefoon met een neutraal. breed geluidsveld.
Je krijgt wat je mag verwachten voor deze prijs. Een prima koptelefoon, gemaakt van hoogwaardige onderdelen, zoals leer en aluminium, met een geluidskwaliteit waar weinig op aan te merken is. Het draagcomfort is prima. De oorkussen sluiten mooi aan en zijn lekker zacht. Ze voelen ook niet zo kunstmatig plastic aan en je krijgt er ook geen zweethoofd van, zoals vaak bij goedkopere modellen het geval is. De A5 Pro is geen lichte hoofdtelefoon, maar als je hem op hebt, merk je daar niets van. De geluidskwaliteit is tamelijk neutraal, maar dreigt wel naar warm, wat aangenaam is. De A5 Pro slaagt er in een breed geluidsveld te creëren, waar elk element van de muziek tot z'n recht komt. De bass is aanwezig als het nodig is maar, dreunt niet. Het design is eenvoudig, maar wel stijlvol.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A5PRO Professional DJ headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A5PRO Professional DJ headphones