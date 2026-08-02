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Arrêté
85415WHVS1
Type de lampe : D1S
Lot de 1
85 V, 35 W
Certifiée ECE et légale sur voie publique, la lampe Xenon WhiteVision produit une lumière blanche intense. Elle offre une excellente visibilité sans gêner les conducteurs en face et sa couleur s'accorde aux éclairages LED.
La lumière blanche intense à une température de couleur de 5 000 K rend les panneaux et les marquages routiers plus visibles. La lumière plus blanche améliore votre concentration et vous aide à maintenir votre vigilance la nuit, pour une expérience de conduite plus sûre et confortable.
Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et il est hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque de détérioration prématurée. Les lampes automobiles en verre de quartz anti-UV de Philips tolèrent une pression plus importante, ce qui leur permet de produire un faisceau lumineux plus puissant et augmente leur longévité.
3.8
sur 6
257
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées