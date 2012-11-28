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  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

Niet meer leverbaar

Xenon WhiteVisionXenon autolamp

85415WHVS1

3.8
| (257) Reviews & awards
Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
Philips Xenon WhiteVision-lampen geven uw auto een intens witte look en verbeteren uw zicht op de weg met wit licht van tot wel 5000 kelvin. De perfecte keuze voor Xenon-koplampen die lijken op LED-lampen.
Bekijk alle voordelen

Ultiem wit LED-effect

Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

  • Type lamp: D1S

  • Verpakking van 1

  • 85 V, 35W

100% wettelijk goedgekeurd, 100% intens wit licht

Xenon WhiteVision is ECE-gecertificeerd en wettelijk goedgekeurd intens wit licht. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder tegemoetkomend verkeer te irriteren, dankzij een koplampkleur die lijkt op die van LED-lampen.

Meer contrast voor betere zichtbaarheid en veiliger rijden

Maximaal wit licht met een kleurtemperatuur van 5000 K zorgt ervoor dat uw koplampen wegmarkeringen en verkeersborden beter reflecteren. Witter licht is beter voor de concentratie en helpt u 's avonds alert te blijven, voor een comfortabelere en veiligere rijervaring.

Philips-autolampen hebben een zeer goede weerstand

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat het risico op vroegtijdige defecten lager is. Bij Philips-autolampen van UV-kwartsglas is de druk in de lamp hoger, waardoor een krachtiger licht ontstaat en de lamp langer meegaat.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

257

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

10/11/2024

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

For now is ok

Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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