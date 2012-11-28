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Niet meer leverbaar
85415WHVS1
Type lamp: D1S
Verpakking van 1
85 V, 35W
Xenon WhiteVision is ECE-gecertificeerd en wettelijk goedgekeurd intens wit licht. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder tegemoetkomend verkeer te irriteren, dankzij een koplampkleur die lijkt op die van LED-lampen.
Maximaal wit licht met een kleurtemperatuur van 5000 K zorgt ervoor dat uw koplampen wegmarkeringen en verkeersborden beter reflecteren. Witter licht is beter voor de concentratie en helpt u 's avonds alert te blijven, voor een comfortabelere en veiligere rijervaring.
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat het risico op vroegtijdige defecten lager is. Bij Philips-autolampen van UV-kwartsglas is de druk in de lamp hoger, waardoor een krachtiger licht ontstaat en de lamp langer meegaat.
3.8
van 5
257
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb