Il vous suffit d'enregistrer votre produit en ligne pour étendre votre garantie

Les lampes Xenon LongerLife bénéficient d'une durée de vie plus longue que n'importe quelle autre lampe au xénon Philips. Pour une tranquillité d'esprit absolue, vous pouvez prolonger votre garantie de 3 ans gratuitement. Il vous suffit de vous rendre sur la page https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty et de suivre 3 étapes simples : 1. Pour commencer, vérifiez que vous avez bien acheté un produit Philips véritable en contrôlant la présence sur l'emballage du produit de l'autocollant certifiant son authenticité. 2. Ensuite, renseignez vos données en ligne et fournissez une preuve d'achat. 3. Enfin, imprimez votre certificat de garantie de 7 ans et conservez-le.