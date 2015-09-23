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Xenon LongerLifeXenon-garantie

85126SYS1

Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd

Philips LongerLife Xenon-lampen hebben standaard een garantie van 4 jaar. Registreer uw aankoop online en u krijgt gratis 3 jaar extra garantie. Zo voelt u zich de komende 7 jaar veilig.

Bekijk alle voordelen

Breid in drie eenvoudige stappen uw garantie uit van 4 naar 7 jaar

Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd

  • Type lamp: D2R

  • 85 V, 35W

  • Aantal lampen: 1

Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met een gratis garantie van 4 jaar.

Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met een gratis garantie van 4 jaar.

Philips LongerLife Xenon-lampen bieden hoge kwaliteit en veiligheid. Vanaf de datum van aankoop ontvangt u automatisch een gratis garantie van 4 jaar.

U hoeft zich alleen maar online te registreren om uw garantie te verlengen

U hoeft zich alleen maar online te registreren om uw garantie te verlengen

Xenon LongerLife-lampen hebben een langere levensduur dan elke andere Philips Xenon-lamp. Voor totale gemoedsrust kunt u gratis een extra garantie van 3 jaar ontvangen. U hoeft zich alleen maar te registreren op https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty en 3 eenvoudige stappen te volgen: 1. Controleer eerst of u een echt Philips-product hebt gekocht door de authenticiteitssticker op de verpakking van het product te gebruiken. 2. Vul na de controle uw gegevens online in en overleg een bewijs van aankoop. 3. Druk tot slot uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar dit.

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

Technische specificaties

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