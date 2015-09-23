U hoeft zich alleen maar online te registreren om uw garantie te verlengen

Xenon LongerLife-lampen hebben een langere levensduur dan elke andere Philips Xenon-lamp. Voor totale gemoedsrust kunt u gratis een extra garantie van 3 jaar ontvangen. U hoeft zich alleen maar te registreren op https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty en 3 eenvoudige stappen te volgen: 1. Controleer eerst of u een echt Philips-product hebt gekocht door de authenticiteitssticker op de verpakking van het product te gebruiken. 2. Vul na de controle uw gegevens online in en overleg een bewijs van aankoop. 3. Druk tot slot uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar dit.