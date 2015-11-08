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Arrêté
7FF3FPW/00
Partagez vos souvenirs
Combien de photos numériques se cachent sur votre PC ? Regardez, partagez, organisez et revivez vos meilleurs moments grâce au PhotoFrame™ Philips, la meilleure solution pour partager vos souvenirs. Affichez vos photos numériques dans une qualité exceptionnelle, sans l'aide d'un PC.
LCD 17,8 cm (7")
Format 16/9
Connecteur USB pour un affichage et un partage facile des photos stockées sur une clé USB
Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.
RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
1.0
sur 6
2
Avis
jackymicheldu70
08/11/2015
France
cadre
ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser
Cet avis concerne le produit 8FF3FPW Cadre Photo
Cet avis concerne le produit 8FF3FPW Cadre Photo
Henja
16/06/2013
Nederland
het apparaat geeft een beperkt beeld
Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.
Cet avis concerne le produit 6FF3FPW PhotoFrame
Cet avis concerne le produit 6FF3FPW PhotoFrame