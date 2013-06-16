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Niet meer leverbaar

PhotoFrame

7FF3FPW/00

1

| (2) Reviews & awards

Deel uw herinneringen

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen opnieuw met het Philips PhotoFrame™, de gemakkelijkste manier om uw herinneringen te delen. Uw digitale foto's worden zonder PC in ongelofelijke kwaliteit weergegeven.

Bekijk alle voordelen

Deel uw herinneringen

  • 17,8 cm (7") LCD-scherm

  • Beeldverhouding van 16:9

Foto's bekijken die op een USB Flash Drive staan, zonder PC

Er is een USB-connector voor het eenvoudig bekijken en delen van foto's op de USB Flash Drive.

Geniet van collages: geef meerdere foto's weer in één beeld

Het lijkt op een diapresentatie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaantrekkelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.

Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

2

Reviews & awards

5
4
3
2

16/06/2013

Nederland

Nederland

het apparaat geeft een beperkt beeld

Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.

Deze review is gemaakt voor 6FF3FPW PhotoFrame

Deze review is gemaakt voor 6FF3FPW PhotoFrame

08/11/2015

France

France

cadre

ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser

Deze review is gemaakt voor 8FF3FPW Cadre Photo

Deze review is gemaakt voor 8FF3FPW Cadre Photo

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