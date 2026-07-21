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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
7FF3FPW/00
Niet meer leverbaar
Ondersteunt mijn Philips PhotoFrame Compact Flash (CF) II?
Kan ik het PhotoFrame gebruiken als de instelling voor automatisch uitschakelen actief is?
Kan ik 2 geheugenkaarten tegelijk gebruiken op mijn PhotoFrame?
Wordt het LCD-scherm beschadigd als ik dezelfde foto gedurende langere tijd weergeef?
Vooraf geladen foto's van mijn PhotoFrame verwijderen.
Hoe reinig ik het scherm van mijn Philips PhotoFrame?
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