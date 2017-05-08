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Arrêté
65PUS8700/12
Téléviseur LED 4K incurvé avec Android
Ne sacrifiez rien : Le téléviseur UHD incurvé série 8700 avec Android associe matériaux de qualité et technologie performante à des lignes pleines d'élégance. Vous bénéficiez de touches haut de gamme telles que l'Ambilight 3 côtés, le processeur Quad Core, ou encore un socle chromé en forme d'arche avec barre de son apparente.
164 cm (65")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Go, extensible
Double tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Un téléviseur Ultra HD affiche une résolution 4 fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Grâce à plus de 8 millions de pixels et à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Résolution, l'image est de meilleure qualité, quel que soit le contenu d'origine. Profitez d'une meilleure netteté, d'une perception accrue de la profondeur, d'un contraste supérieur, de mouvements fluides et naturels, ainsi que de détails impeccables.
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
Vous vivez votre vie comme bon vous semble... Peut-être est-il temps d'afficher votre style avec un téléviseur adapté ! Notre téléviseur incurvé réinvente les règles de conception classiques pour vous faire profiter d'un nouveau look moderne et audacieux associé à la haute qualité d'image que vous êtes en droit d'attendre d'un téléviseur Philips.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.9
sur 6
117
Avis
cvstargates
08/05/2017
Suisse
Excellent produit
Client depuis plusieurs années, toute ma famille et amis son passé chez Philips, l'expérience Ambilight et hue est tout simplement magnifique. En ce qui concerne ce tv depuis l'achat il y a plusieurs mois maintenant aucun souci de bug ou autres une pure merveille, simple d'utilisation, utilisation principale TV, le smart tv fonctionne bien et internet aussi mais pour ce qui est de la connexion web j'utilise mon pc beaucoup plus simple.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8700 series 55PUS8700 Téléviseur LED 4K incurvé avec Android TV™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8700 series 55PUS8700 Téléviseur LED 4K incurvé avec Android TV™
Chauve5
23/01/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Produit magnifique
Qualité des couleurs exceptionnelles image irréel complètement bluffer j'ai acheté en plus deux lampes hue avec le pont v2 pour communiquer directement avec Siri et j'ai commandé un plafonnier Philips c'est une vrai drogue je suis addict des ces produits je vous les conseils vraiment merci beaucoup Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8700 series 55PUS8700 Téléviseur LED 4K incurvé avec Android TV™
Oui, je recommande ce produit
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rockingguido
15/02/2016
België
lust voor het oog
Hoewel de digitale televisieaanbieder (Telenet) maar 60Hz levert geeft dit toestel prachtig beeld. Het geluid is opvallend helder uit de mini-soundbar onderaan het toestel. Door zijn gebogen vorm hoef je niet recht voor het toestel plaats te nemen om volop te genieten van dit superieur beeld.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8700 series 55PUS8700 4K Curved LED-TV met Android TV™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8700 series 55PUS8700 4K Curved LED-TV met Android TV™
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.