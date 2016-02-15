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Niet meer leverbaar

8700 series4K Curved LED-TV met Android TV™

65PUS8700/12

2.9

| (117) Reviews & awards

4K Curved LED-TV met Android TV

Neem met minder geen genoegen: de UHD Curved TV met Android uit de 8700-serie combineert hoogwaardige materialen en technologie met elegante lijnen. Driezijdig Ambilight, een Quad Core-processor en een boogstandaard van chroom met zichtbare SoundBar zijn slechts enkele van de premium kenmerken.

Bekijk alle voordelen
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99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

Met driezijdig Ambilight

4K Curved LED-TV met Android TV

  • 164 cm (65")

  • 4K Ultra HD-LED TV

  • Quad Core, 16 GB (uitbreidbaar)

  • Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: de beste resolutie die u ooit hebt gezien

Ultra HD-TV heeft 4 keer de resolutie van een conventionele Full HD-TV. Met meer dan acht miljoen pixels en onze unieke Ultra Resolutie-upscalingtechnologie, zien de beelden er beter uit, ongeacht de originele content. Geniet van verbeterde scherpte, een grotere diepteweergave, superieur contrast, vloeiende, natuurlijke bewegingen en perfecte details.

Ontketen de kracht van Quad Core en geïntegreerd Android

Ontketen de kracht van Quad Core en geïntegreerd Android

De Philips Quad Core-processor complementeert de kracht van Android voor een spannende game-ervaring. En met Android op uw TV kunt u supersnel, super-intuïtief en met superveel plezier navigeren, apps starten en video's afspelen.

Maak een statement met Philips Curved TV

Maak een statement met Philips Curved TV

U leeft zoals u dat wilt... is het dus geen tijd voor een TV die bij uw unieke stijl past? Onze Curved TV buigt de regels van conventioneel design en levert een spannende moderne look gecombineerd met de hoge beeldkwaliteit die u verwacht van een Philips-TV.

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

117

Reviews & awards

15/02/2016

België

België

lust voor het oog

Hoewel de digitale televisieaanbieder (Telenet) maar 60Hz levert geeft dit toestel prachtig beeld. Het geluid is opvallend helder uit de mini-soundbar onderaan het toestel. Door zijn gebogen vorm hoef je niet recht voor het toestel plaats te nemen om volop te genieten van dit superieur beeld.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8700 series 55PUS8700 4K Curved LED-TV met Android TV™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8700 series 55PUS8700 4K Curved LED-TV met Android TV™

21/08/2016

Nederland

Nederland

Heeft de verwachtingen volledig waar gemaakt

Fantastisch beeld, uitstekend geluid en schitterend ambilight effect.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8700 series 55PUS8700 4K Curved LED-TV met Android TV™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8700 series 55PUS8700 4K Curved LED-TV met Android TV™

16/07/2016

Nederland

Nederland

perfecte TV

Heel mooi beeld ambilihgt uit de kunst. Het is een prachtige TV ik zou hem iedereen aanraden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8700 series 55PUS8700 4K Curved LED-TV met Android TV™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8700 series 55PUS8700 4K Curved LED-TV met Android TV™

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

  2. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  3. Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.

  4. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  5. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  6. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  7. Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.

  8. Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.

  10. Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.