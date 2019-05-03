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Arrêté

8600 seriesLED Quantum Dot 4K avec Android TV

55PUS8602/12

3.9

| (76) Avis

Téléviseur LED Quantum Dot 4K avec Android TV

Avec son téléviseur LED Quantum Dot à l'incroyable moteur P5 et sa barre de son flottante, le modèle série 8600 de Philips offre des images réalistes immersives et un son époustouflant. Posséder ce magnifique objet est un véritable plaisir.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Ambilight 3 côtés

Téléviseur LED Quantum Dot 4K avec Android TV

  • 139 cm (55")

  • Téléviseur LED 4K Ultra HD

  • Quad Core, 16 Go, extensible

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Perfect Color libère tout le potentiel de la couleur

La technologie Philips Perfect Color rend possible un rendu parfaitement fidèle des couleurs, grâce à des billions de nuances. Faites l'expérience d'un spectre de couleurs incroyablement étendu associé à un traitement de la couleur d'une sophistication inégalée. Perfect Color réunit une gamme de couleurs étendue à 100 % et un traitement recouvrant 2,250 billions de couleurs, pour une qualité d'image semblable à une fenêtre sur le monde.

L'articulation sonore visible vous permet de voir la beauté du son

Une acoustique étudiée et un design fin. Profitez de hautes fréquences incroyables et de moyennes fréquences réalistes grâce à une multitude de micro-haut-parleurs intégrés à une élégante barre de son. Lorsque tous les chuchotements, bruits de pas et grincements sont perceptibles, inutile de décrire la puissance et l'éclat qu'atteignent les explosions, détonations et déflagrations. Et les basses n'ont pas été oubliées, avec des enceintes arrière positionnées de manière stratégique, pour un son riche et profond. Un téléviseur alliant esthétique et performance audio.

Google Play Store et galerie d'applications Philips : au-delà de la télévision

Google Play Store et galerie d'applications Philips : au-delà de la télévision

Google Play Store et la galerie d'applications Philips vont au-delà de la télévision traditionnelle pour vous offrir un grand choix de films, émissions, musiques, applications et jeux en ligne. Avec 16 Go de mémoire extensible, vous ne manquerez pas d'espace pour stocker tous vos contenus préférés et installer plus d'applications.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

76

Avis

03/05/2019

Suisse

Suisse

Ce produit est de de grandes qualités.

Son, Look fabuleux avec les couleurs améliorées, Facile à utiliser même avec beaucoup de possibilité. PRODUIT À RECOMMANDER. JFC64

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 LED Quantum Dot 4K avec Android TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 LED Quantum Dot 4K avec Android TV

26/11/2018

Suisse

Suisse

Fabuleux

Hyper simple à utiliser et un look magnifique avec le style Ambilight et toutes les autres innovations les télé Philips remontent dans leurs niveaux de la Marque

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 LED Quantum Dot 4K avec Android TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 LED Quantum Dot 4K avec Android TV

21/07/2018

België

België

Ongeëvenaard beeld

[Employee of philipsglobal] Deze televisie is subliem qua beeldkwaliteit, kleur, zwartwaardes, de dimming werkt voortreffelijk. Witbalans te groen afgeregeld (zo uit de doos) maar je kan dit zelf aanpassen) Wat me echter zorgen baart is het verbruik in uit/stand by modus, ongeveer 20 watt, en de tv blijft achteraan ook lichtjes warm rond de voeding en het moederbord. Dit is geen exemplarische fout daar dokter google me minstens 5 gelijkaardige voorbeelden voorschotelt. Gelukkig kan dit misschien met een toekomstige software update opgelost worden?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.

  3. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  4. L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.

  5. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  6. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  7. La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.

  8. L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.

  10. Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

  11. Le client et le serveur Multiroom prennent en charge uniquement les programmes numériques gratuits.

  12. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.

  13. Une connexion HDMI est nécessaire pour les barres de son, enceintes ou autres périphériques audio.