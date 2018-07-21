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Niet meer leverbaar
55PUS8602/12
4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
De revolutionaire Philips 8600-serie bestaat uit Quantum Dot LED-TV's met een geweldige P5-engine en zwevende SoundBar. Geniet van levensechte beelden en verbluffende audio met prachtig vakmanschap.
139 cm (55")
4K Ultra HD-LED TV
Quad Core, 16 GB (uitbreidbaar)
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philips Perfect Color-technologie ontgrendelt levensechte kleuren met biljoenen tinten. Geniet van een verbluffend breed kleurenspectrum in combinatie met onze meest geavanceerde kleurverwerking. Perfect Color is de combinatie van een 100% Wide Color Gamut-panel en verwerking van 2,250 biljoen kleuren, wat resulteert in een beeldkwaliteit die een venster op de wereld evenaart.
Geluid vormgegeven in een slank ontwerp. Geniet van ongelooflijke hoge tonen en levensechte middentonen uit een grote hoeveelheid microdrivers in een gestroomlijnde luidsprekerbalk. U kunt elk gefluister, elke stap en het kraken van de vloer horen, dus u kunt zich voorstellen hoe krachtig en helder elke crash, knal en explosie zal klinken. En de bas komt volledig tot zijn recht met strategisch geplaatste achterluidsprekers voor diepe, rijke tonen. Het geluid van deze TV is net zo mooi als het uiterlijk.
De Google Play Store en de Philips app-gallery bieden meer dan het gewone aanbod TV-programma's en brengen u een grote online collectie van films, TV, muziek, apps en games. Dankzij het uitbreidbare geheugen van 16 GB is er voldoende ruimte om al uw favoriete inhoud op te slaan en meer apps te installeren.
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3.9
van 5
76
Reviews & awards
GuyDS
21/07/2018
België
Ongeëvenaard beeld
[Employee of philipsglobal] Deze televisie is subliem qua beeldkwaliteit, kleur, zwartwaardes, de dimming werkt voortreffelijk. Witbalans te groen afgeregeld (zo uit de doos) maar je kan dit zelf aanpassen) Wat me echter zorgen baart is het verbruik in uit/stand by modus, ongeveer 20 watt, en de tv blijft achteraan ook lichtjes warm rond de voeding en het moederbord. Dit is geen exemplarische fout daar dokter google me minstens 5 gelijkaardige voorbeelden voorschotelt. Gelukkig kan dit misschien met een toekomstige software update opgelost worden?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Rutger75
13/04/2018
België
Geverifieerde koper
Prachtig toestel
Zeer goede beeldkwaliteit en kleuren. Sobere en aangename design. De kleine soundbar van 50 W geeft en perfecte geluidskwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Ger30
10/01/2018
België
55PUS8602
Wat een prachtige tv!! Beeldkwaliteit is super! Eerste Netflix serie gekeken met hdr. Wat een mooie diepe kleuren en zwart is ook echt zwart! Kan deze tv echt aanraden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
MultiRoom Client en Server ondersteunt alleen ongecodeerde digitale programma's.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
HDMI-aansluiting vereist voor SoundBars, luidsprekers en andere audioapparaten.