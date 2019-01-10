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Arrêté
43PUS7303/12
Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Profitez des émissions, films et jeux que vous adorez avec le téléviseur 4K UHD qui offre une magnifique résolution, quelle que soit la source. Avec Android TV, la connectivité sans fil et Ambilight, vous plongez au cœur de vos contenus.
Téléviseur Ambilight 108 cm (43")
PPI de 1 600
HDR Plus
Moteur P5 Perfect Picture Engine
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
À quatre fois la résolution du Full HD, l'Ultra HD apporte à votre écran plus de 8 millions de pixels, associés à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Resolution. Profitez de meilleures images, quel que soit le contenu d'origine. Elles gagnent en netteté, profondeur et contraste. Les mouvements sont naturels et les détails saisissants.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.9
sur 6
311
Avis
80%
recommandent ce produit
Virus
10/01/2019
België
Très bien, SUPER
Très bien, c'est ma 2e TV précédemment une FullHD 55po, là c'est 65po 4K :) et respecte le budget lors de l'achat. La télécommande intelligente est très efficace, la reconnaissance vocale est super simple à utiliser, plus besoin du clavier sur Youtube :) L'ambilight est un plus agréable en mode film et pour le mode music c'est cool En 4K pour les films c'est bluffant, le rendu des couleurs est incroyable, même des fichiers compressés de 16Go et en Bluray c'est cool. Imperfections trop visibles pour les vieux formats de films Divx du genre 720x400 en avi, alors je passe par une Android box 4k qui à pleins de paramètres de downscalling, la TV ne semble pas avoir de fonctions en ce sens ? Pour un PC sortie HDMI FullHD en imput direct c'est très bien, l'upscalling se voit un peu mais très correct. Le WiFi en 5Ghz est très bien pas de ralentissements, le serveur de fichiers "Universal Media Server" est très efficace et rapide.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7300 series 65PUS7303 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7300 series 65PUS7303 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Farouet
26/08/2019
France
Acheteur vérifié
Très belles images
Couleurs éclatantes, système ambilight très agréable Une super qualité visuelle
Avantages
Système ambilight
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7300 series 50PUS7303 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Date d'utilisation 2019-07-26
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-07-26
Zebullon687
15/07/2019
France
Image parfaite !
Superbe image, joli design, installation simple et l'effet Ambilight est juste wahouu ! L'integration d'android est parfait et aucuns problèmes constaté. Seul défaut constaté après 8 mois d'usage est la perte du clavier (l'appui sur les touches n'a aucuns effet) alors que les touches en face avant fonctionnement correctement (bug constaté depuis depuis la dernier mise a jour de juin 2019). Il suffit de re-synchroniser la télécommande et le clavier est de nouveau fonctionnel. Je ne regrette absolument pas mon achat !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7300 series 50PUS7303 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7300 series 50PUS7303 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
Veuillez noter qu'il est possible que vos applications Amazon ne soient pas disponibles dans votre pays. (Actuellement, les applications Amazon fonctionnent uniquement au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche.)
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
L'assistant Google intégré sera disponible avec une mise à jour logicielle prévue sur les téléviseurs Android de 2018.
Le fonctionnement dépend des applications ChromeCast et des smartphones. Pour plus de détails, consultez les pages des produits ChromeCast.