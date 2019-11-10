Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Geniet volop van uw favoriet programma's, films en games met een 4K UHD-TV waarmee content van elke bron er superieur uitziet. Met Android TV, draadloze connectiviteit en Ambilight gaat u helemaal op in uw streamervaring.
108 cm (43") Ambilight TV
1600 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
De Philips Quad Core-processor complementeert de kracht van Android voor een spannende game-ervaring. En met Android op uw TV kunt u supersnel, super-intuïtief en met superveel plezier navigeren, apps starten en video's afspelen.
Met Ultra HD geniet u van vier keer de resolutie van gewoon Full HD dankzij meer dan acht miljoen pixels en onze unieke Ultra Resolution Upscaling-technologie. Geniet van beter en scherper beeld met meer diepte, contrast, natuurlijke bewegingen en levendige details, ongeacht de originele content.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.9
van 5
311
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
10/11/2019
België
Geverifieerde koper
Het heeft een prachtig beeld en geluid
De tv heeft een prachtig beeld kwaliteit en top geluid, en de ledverlichting achter de tv is zalig
Voordelen
Beeld en geluid en gemakkelijk bediening
Nadelen
?????
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7300 series 65PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Datum gebruik 2018-10-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7300 series 65PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Datum gebruik 2018-10-10
Luce023
21/07/2019
België
prachtig beeld en geluid
Super en betaalbare smart tv. mooi beeld via de playstation 4 pro. super 4k beelden via netflix
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7300 series 43PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7300 series 43PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Yria
29/06/2019
België
Geverifieerde koper
Makkelijke installatie en aangenaam kijkplezier
De installatie verloopt snel en soepel; Als je wil kan je de instellingen aanpassen naar persoonlijke voorkeur; De ambilight functie verzacht het kijken goed; Met de geïntegreerde WiFi is online gaan makkelijk en snel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7300 series 43PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7300 series 43PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
Uw Amazon-apps zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. (De Amazon-apps werken momenteel alleen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk)
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
Google Assistant ingebouwd is beschikbaar als software-update voor Android TV's uit 2018.
De functionaliteit is onderhevig aan apps met ChromeCast ingebouwd en smart devices. Voor meer details gaat u naar pagina's over producten met ChromeCast ingebouwd.