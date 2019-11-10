Nu een week in gebruik en zeer dik tevreden. Deze 43 inch TV doet wat er van hem verlangd wordt. Snelle android TV met goede bedieningsmogelijkheden. Ook internet is heel fijn en goed te gebruiken. Ingebouwde Bluetooth is heel gemakkelijk, ik heb er een muis aangekoppeld wat enkele extra mogelijkheden naar voren haalt en het gebruiksgemak aanzienlijk verbeterd. Het beeld is mooi en zeer scherp en is ook nog goed aan te passen aan eventuele eigen voorkeuren. Helaas geen Scartaansluiting meer zodat ik met een extra connector mijn oudere Philips harddiskrecorder moest aansluiten, maar deze werkt wel op deze manier.