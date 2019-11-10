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  • Foto van productdetail
  • Afbeelding van aansluitingszijde
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  • Foto van product in gebruik
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Niet meer leverbaar

7300 seriesUltraslanke 4K UHD LED Android TV

43PUS7303/12

3.9

| (311) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Geniet volop van uw favoriet programma's, films en games met een 4K UHD-TV waarmee content van elke bron er superieur uitziet. Met Android TV, draadloze connectiviteit en Ambilight gaat u helemaal op in uw streamervaring.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met driezijdig Ambilight

Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

  • 108 cm (43") Ambilight TV

  • 1600 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture Engine

Quad Core-processor en Android. Ontketen uw content.

De Philips Quad Core-processor complementeert de kracht van Android voor een spannende game-ervaring. En met Android op uw TV kunt u supersnel, super-intuïtief en met superveel plezier navigeren, apps starten en video's afspelen.

4K Ultra HD. Beelden die zo scherp zijn dat u het gevoel hebt dat u erbij bent.

4K Ultra HD. Beelden die zo scherp zijn dat u het gevoel hebt dat u erbij bent.

Met Ultra HD geniet u van vier keer de resolutie van gewoon Full HD dankzij meer dan acht miljoen pixels en onze unieke Ultra Resolution Upscaling-technologie. Geniet van beter en scherper beeld met meer diepte, contrast, natuurlijke bewegingen en levendige details, ongeacht de originele content.

Slanke rand en metalen standaard.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

311

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

10/11/2019

België

België

Geverifieerde koper

Het heeft een prachtig beeld en geluid

De tv heeft een prachtig beeld kwaliteit en top geluid, en de ledverlichting achter de tv is zalig

Voordelen

Beeld en geluid en gemakkelijk bediening

Nadelen

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Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7300 series 65PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Datum gebruik 2018-10-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7300 series 65PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Datum gebruik 2018-10-10

21/07/2019

België

België

prachtig beeld en geluid

Super en betaalbare smart tv. mooi beeld via de playstation 4 pro. super 4k beelden via netflix

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7300 series 43PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7300 series 43PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

29/06/2019

België

België

Geverifieerde koper

Makkelijke installatie en aangenaam kijkplezier

De installatie verloopt snel en soepel; Als je wil kan je de instellingen aanpassen naar persoonlijke voorkeur; De ambilight functie verzacht het kijken goed; Met de geïntegreerde WiFi is online gaan makkelijk en snel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7300 series 43PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7300 series 43PUS7303 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.

  3. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  4. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  5. Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.

  7. Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.

  8. Uw Amazon-apps zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. (De Amazon-apps werken momenteel alleen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk)

  9. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

  10. Google Assistant ingebouwd is beschikbaar als software-update voor Android TV's uit 2018.

  11. De functionaliteit is onderhevig aan apps met ChromeCast ingebouwd en smart devices. Voor meer details gaat u naar pagina's over producten met ChromeCast ingebouwd.