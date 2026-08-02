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42403WHV2S1
Type de lampe : D3S
42 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
Les lampes d'éclairage avant Philips Xenon WhiteVision gen2 constituent la solution idéale pour les conducteurs qui souhaitent un effet blanc éclatant pour leur éclairage avant, semblable à celui de lampes LED. Avec la même température de couleur que les lampes LED, Xenon WhiteVision gen2 est la dernière innovation pour votre éclairage avant xénon.
Grâce à une température de couleur allant jusqu'à 5 000 Kelvin, les lampes Philips Xenon WhiteVision éclairent la route avec un faisceau lumineux blanc, pur et net qui traverse l'obscurité. Au lieu de se fatiguer pour voir la route devant soi, vous apprécierez une conduite plus sûre et plus plaisante. Grâce à l'éclairage automobile de Philips, conduire la nuit ne sera plus un obstacle.
Il est indispensable de pouvoir identifier et repérer rapidement les marquages routiers et les panneaux lorsque vous conduisez dans l'obscurité. Grâce aux lampes Xenon WhiteVision vous bénéficiez d'une lumière blanche intense et uniforme. Accompagné d'une température de couleur élevée, l'éclairage avant offre un meilleur contraste et de meilleures réflexions des objets et des panneaux. De plus, vous bénéficierez d'une expérience de conduite plus agréable et plus sûre. Le fait est que beaucoup d'accidents de la route sont causés par l'épuisement des conducteurs qui se déconcentrent. Cette lumière plus blanche vous permet de rester concentré et attentif lorsque vous conduisez la nuit.
3.8
sur 6
257
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées