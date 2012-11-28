Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
42403WHV2S1
Type lamp: D3S
42 V, 35W
Aantal lampen: 1
Philips Xenon WhiteVision gen2-koplampen zijn de perfecte oplossing voor automobilisten die een kraakheldere uitstraling willen voor hun koplampen - gelijk aan die van LED's. Met dezelfde kleurtemperatuur als LED-lampen, vormt Xenon WhiteVision gen2 de ultieme upgrade voor uw xenonkoplampen.
Met een kleurtemperatuur van tot 5000 kelvin verlichten Philips Xenon WhiteVision-lampen de weg voor u met een heldere, zuiver witte lichtbundel die door de duisternis snijdt. U hoeft zich minder in te spannen om het wegdek te zien en kunt zo genieten van een veiligere en plezierigere rit. Met Philips-autolampen wordt u er niet meer van weerhouden om 's nachts te rijden.
Bij rijden in het donker is het van groot belang om wegmarkeringen en borden snel te kunnen zien en herkennen. Met de Xenon WhiteVision-lampen beschikt u over een intens, uniform wit licht. In combinatie met een hoge kleurtemperatuur bieden de koplampen een sterker contrast en een betere reflectie van objecten en borden. En u kunt genieten van een comfortabelere en veiligere rijervaring. Het is een feit dat veel verkeersongevallen worden veroorzaakt door oververmoeide bestuurders die de concentratie verliezen. Het wittere licht helpt om de concentratie te behouden en alert te blijven wanneer u in het donker rijdt.
3.8
van 5
257
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb