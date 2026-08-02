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42402XV2S1
Type de lampe : D4S
42 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
Les lampes Xenon X-tremeVision gen2 sont équipées de la technologie Philips Xenon pour une performance exceptionnelle. Produisant un faisceau plus long et jusqu'à 150 % de visibilité en plus¹, les lampes X-tremeVision gen2 vous aident à repérer les obstacles plus tôt afin de réagir à temps. De plus, la meilleure visibilité périphérique vous permet de discerner les dangers situés aux abords de la route tels que les piétons ou les carrefours à venir. Éclairant vivement chaque dos d'âne, tournant et danger sur la route, ce sont des lampes créées pour satisfaire les conducteurs les plus exigeants et répondre aux conditions de conduite les plus difficiles.
La lumière est une composante essentielle de la conduite. En améliorant simplement la qualité de l'éclairage, vous pouvez éviter des accidents. La lampe Xenon X-tremeVision gen2 améliore la visibilité. Elle vous permet ainsi de remarquer les obstacles et les panneaux de signalisation routière plus tôt, pour un meilleur temps de réaction. La composition spectrale de cette lumière est adaptée à la sensibilité aux couleurs naturelles de vos yeux. De plus, cet éclairage avant produit une lumière dont la température de couleur de 4 800 K respecte vos yeux, ce qui rend la conduite de nuit plus sûre et plus agréable.
Il ne suffit pas d'avoir seulement un éclairage avant puissant ; la précision optique compte aussi. Les lampes Xénon X-tremeVision gen2 bénéficient de la technologie de correction du faisceau la plus précise alignée sur 150-350 µm. Cela signifie qu'elles éclairent la route aux endroits appropriés, sans éblouir les conducteurs arrivant en sens inverse.
3.8
sur 6
256
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées