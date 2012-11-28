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42402XV2S1
Type lamp: D4S
42 V, 35W
Aantal lampen: 1
Xenon X-tremeVision gen2-lampen zijn voorzien van Philips Xenon-technologie voor ultieme prestaties. Dankzij een langere lichtstraal en tot 150% meer zicht¹ helpen X-tremeVision gen2-lampen u obstakels eerder op te merken, zodat u op tijd kunt reageren. Dankzij het verbeterde perifere zicht bent u zich meer bewust van potentiële gevaren langs de weg, zoals voetgangers of naderende kruisingen. Deze lampen verlichten helder alle hobbels, bochten en gevaren op de weg, zodat ze perfect zijn voor de meest veeleisende bestuurders en de meest uitdagende omstandigheden op de weg.
Verlichting is essentieel tijdens het rijden en met betere verlichting kunnen ongelukken worden voorkomen. De Xenon X-tremeVision gen2 verbetert de zichtbaarheid, zodat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt, wat uw reactietijd ten goede komt. De spectrale samenstelling van deze lamp is aangepast aan de natuurlijke kleurgevoeligheid van de ogen. Met een kleurtemperatuur van 4800 K produceert deze koplamp bovendien licht dat zacht is voor de ogen. Zo rijdt u veiliger en comfortabeler in het donker.
Alleen krachtige koplampen is niet genoeg; ook optische precisie is belangrijk. De Xenon X-tremeVision gen2-lampen hebben de meest nauwkeurige lichtboogtechnologie, uitgelijnd op 150-350 µm. Hierdoor verlichten ze de weg precies daar waar u dat nodig hebt, zonder tegenliggers te verblinden.
3.8
van 5
257
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb