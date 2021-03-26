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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec port USB-C

328P6VUBREB/00

3.4
| (14) Avis
Simplifiez vos connexions
Ce moniteur Philips Brilliance avec port USB-C évite d'accumuler les câbles. Visionnez des images 4K UHD nettes et saisissantes, connectez-vous en toute sécurité à l'Intranet et rechargez votre ordinateur portable simultanément au moyen d'un unique câble USB-C.
Voir tous les avantages

Moniteur avec port USB-C

Simplifiez vos connexions

  • P-line

  • 32 (diag. 31,5" / 80 cm)

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Station d'accueil USB-C intégrée

Station d'accueil USB-C intégrée

Ce moniteur Philips est doté d'une station d'accueil USB de type C intégrée avec fonction d'alimentation. Son connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un unique câble. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques (clavier, souris et câble Ethernet RJ-45, par exemple) à la station d'accueil du moniteur. Connectez en toute simplicité votre ordinateur portable à ce moniteur au moyen d'un unique câble USB-C pour regarder des vidéos haute résolution et effectuer des transferts de données ultra-rapides, tout en rechargeant votre ordinateur portable.

Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C

Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C

Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation flexible et intelligente, il vous permet de charger directement votre appareil compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre appareil compatible.

Alimentez et chargez un ordinateur portable compatible à partir du moniteur

Ce moniteur est doté d'un connecteur USB-C intégré conforme à la norme USB Power Delivery. Grâce à une gestion intelligente et souple de l'alimentation, vous pouvez désormais alimenter et/ou charger votre ordinateur portable compatible* directement à partir du moniteur à l'aide d'un unique câble USB-C.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

14

Avis

26/03/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Der Bildschirm hat ein tolles Bild

Problemloser Anschluss an Notebook und PC. Sehr einfache Einrichtung, vielfältige Einstellmöglichkeiten bei der Ansicht (.Z.B Office, Fotos, etc.)

Contre

Lieferzeit war länger als erwartet, aber noch im Rahmen (drei Wochen etwa)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 328P6VUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 328P6VUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Type C Docking Station Built in + Bright Screen

I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic

Avantages

Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen

Contre

Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

07/03/2024

Sverige

Sverige

Super högkvalitet skärm!!

Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!

Avantages

funktioner

Contre

inget

Cet avis concerne le produit Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

Cet avis concerne le produit Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

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Mentions légales

  1. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

  2. Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

  3. Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse

  5. Luminosité (type) : 400 cd/m²

  6. BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976

  7. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  8. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  9. Couverture Adobe RVB basée sur CIE 1976

  10. Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.

  11. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  12. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.