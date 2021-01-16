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Arrêté
328E9QJAB/00
De magnifiques couleurs, une immersion totale
Avec les moniteurs incurvés Philips, l'immersion est totale. Le moniteur incurvé E-line de 32" (81 cm) crée une expérience véritablement immersive, avec une extraordinaire qualité d'image Full HD. La technologie Ultra Wide-Color donne aux couleurs une qualité telle qu'elle donne vie aux images !
E-line
32 (diag. 31,5" / 80 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.
4.2
sur 6
59
Avis
85%
recommandent ce produit
adishaq
16/01/2021
België
Acheteur vérifié
une experience interessante
bon prix. une expérience différente en ce que regarde les couleurs. mais, âpres 2 semaines les yeux sont habitués.
Avantages
il est grand
Contre
instalation difficile. les instruction sont pour ingineurs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-12-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-12-16
ROYALDULTOP
05/03/2019
France
Très content de mon achat
Super bien emballé, retrait en magasin avant la date de mise à dispo. Très simple d'utilisation, une fois bien réglé, c'est vraiment sympa, seul l'audio reste un peu poussif, mais dans l'ensemble bon rapport qualité/prix, je peux lire mes magazines sur 2 pages en 1.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Ultra Wide-Color
25/02/2020
België
Acheteur vérifié
Mooi product
Gemakkelijk te installeren, groot scherm, kleinzoon gebruikt de pc als spelcomputer.
Avantages
Mooie kleuren, mooi beeld.
Contre
Aan/uit toets achteraan het scherm
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-01-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-01-25
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.