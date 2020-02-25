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Niet meer leverbaar

Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

328E9QJAB/00

4.2

| (59) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

Prachtige kleuren, ultiem kijkgenot

Ga helemaal op in uw werk met Philips gebogen monitors. De 32 inch gebogen E line-monitor biedt een echt meeslepende ervaring met Full HD-beeldkwaliteit. Ultra Wide-Color-technologie biedt kleuren die uw beelden echt tot leven brengen!

Bekijk alle voordelen

Prachtige kleuren, ultiem kijkgenot

  • E Line

  • 32 (80 cm / 31,5" diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Gebogen scherm-design voor intensere ervaring

Gebogen scherm-design voor intensere ervaring

Desktopmonitoren bieden een persoonlijke gebruikerservaring, waar een gebogen design zeer goed bij aansluit. Het gebogen scherm zorgt voor een aangenaam, maar subtiel effect, waarbij al uw aandacht uitgaat naar het scherm midden op uw bureau.

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.

VA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek

VA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek

De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

59

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

25/02/2020

België

België

Geverifieerde koper

Mooi product

Gemakkelijk te installeren, groot scherm, kleinzoon gebruikt de pc als spelcomputer.

Voordelen

Mooie kleuren, mooi beeld.

Nadelen

Aan/uit toets achteraan het scherm

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-01-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-01-25

04/05/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

deze monitor voldoet geheel aan mijn verwachtingen

Allereerst de beeld kwaliteit , nou dit mag ik wel zeggen zeer subliem , scherp , mooie kleuren en ook extra groot, weer groter als k gewend was

Voordelen

beeld kwaliteit is zeer scherp en mooie kleuren, geluid is ook heel goed , en instellen is gewoon gemakkelijk

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-04-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-04-04

17/02/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super scherm

Is een mooie vorm gegeven scherm, past in het interieur. Zeer goed beeld. helder goed aanpasbaar.

Voordelen

mooi scherm qua uiterlijk

Nadelen

geluidskwaliteit is slecht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-01-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-01-17

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Straal van boog van de schermkromming in mm

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.