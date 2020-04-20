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Arrêté

Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.6

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

De magnifiques couleurs, une immersion totale

Avec les moniteurs incurvés Philips, l'immersion est totale. Le moniteur incurvé E-line de 32" (81 cm) crée une expérience véritablement immersive, avec une extraordinaire qualité d'image QHD ultranette. La technologie Ultra Wide-Color donne aux couleurs une qualité telle qu'elle donne vie aux images !

Voir tous les avantages

avec des détails ultranets

De magnifiques couleurs, une immersion totale

  • E-line

  • 32 (diag. 31,5" / 80 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

Excellent gameplay avec la technologie AMD FreeSync™

Vos jeux ne devraient pas se résumer à un choix entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Le nouveau moniteur Philips vous évite ces soucis. L'affichage est fluide et exempt d'artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images, grâce à la technologie AMD FreeSync™, à un taux de rafraîchissement élevé et à un temps de réponse ultra-rapide.

Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle

DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

HDMI, pour une connectivité numérique universelle

HDMI, pour une connectivité numérique universelle

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.6

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

20/04/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Article idéal pour moi

Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...

Avantages

Ecran incurvé

Contre

pas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-04-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-04-20

21/05/2019

België

België

Acheteur vérifié

Perfect toestel!

Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

14/04/2020

España

España

Calidad de Imagen y precio perfecto.

Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo

Avantages

El monitor es una maravilla en todos los sentidos.

Contre

Que no tenga 120Hz

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-10-13

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-10-13

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Mentions légales

  1. Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

  2. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.