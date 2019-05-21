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Niet meer leverbaar

Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.6

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Prachtige kleuren, ultiem kijkgenot

Ga helemaal op in uw werk met Philips gebogen monitors. De 32 inch gebogen E line-monitor biedt een echt meeslepende ervaring met kristalheldere QHD-beeldkwaliteit. Ultra Wide-Color biedt kleuren die uw beelden echt tot leven brengen!

Bekijk alle voordelen

Met kristalheldere details

Prachtige kleuren, ultiem kijkgenot

  • E Line

  • 32 (80 cm / 31,5" diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Gebogen scherm-design voor intensere ervaring

Gebogen scherm-design voor intensere ervaring

Desktopmonitoren bieden een persoonlijke gebruikerservaring, waar een gebogen design zeer goed bij aansluit. Het gebogen scherm zorgt voor een aangenaam, maar subtiel effect, waarbij al uw aandacht uitgaat naar het scherm midden op uw bureau.

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.

VA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek

VA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek

De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

21/05/2019

België

België

Geverifieerde koper

Perfect toestel!

Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

20/04/2020

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

Article idéal pour moi

Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...

Voordelen

Ecran incurvé

Nadelen

pas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-04-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-04-20

14/04/2020

España

España

Calidad de Imagen y precio perfecto.

Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo

Voordelen

El monitor es una maravilla en todos los sentidos.

Nadelen

Que no tenga 120Hz

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-10-13

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-10-13

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Voorwaarden

  1. Straal van boog van de schermkromming in mm

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.