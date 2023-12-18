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Arrêté
276E8VJSB/00
E-line
27" (68,6 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
3.9
sur 6
32
Avis
80%
recommandent ce produit
Jm6901
18/12/2023
France
Acheteur vérifié
Excellente image et facile à paramétrer
Très bon écran… facile à installer, connecter et paramétrer
Avantages
Qualité de l’image
Contre
Des Haut parleurs auraient été encore un plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Moniteur LCD 4K Ultra HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Moniteur LCD 4K Ultra HD
toon41
12/06/2021
België
Acheteur vérifié
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
IK heb deze monitor gekocht n.a.v. een review op Hardware.info waarin de monitor een uitstekende beoordeling kreeg met o.a. een opmerking dat deze niet onderdoet voor de veel duurdere monitoren. OP alle belangrijke punten scoort de monitor hoog, de kleurwaarden zijn o.a. perfect te noemen. Dat de monitor in hoogte niet verstelbaar is voor mij niet belangrijk en ondergeschikt aan de geweldige beeldkwaliteit.
Avantages
Perfecte beeldkwaliteit
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor
swa1950
28/08/2020
België
Acheteur vérifié
Prima product
Goed en duidelijk scherp beeld. Mooie afmeting en prachtige voetsteun.
Avantages
prima beeld
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.