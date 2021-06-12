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  • Energy Label Europe F
    Geweldig beeld en een elegant design
  • Geweldig beeld en een elegant design
  • Geweldig beeld en een elegant design
  • Geweldig beeld en een elegant design
  • Geweldig beeld en een elegant design
  • Energy Label Europe F
    Geweldig beeld en een elegant design
  • Geweldig beeld en een elegant design
  • Geweldig beeld en een elegant design
  • Geweldig beeld en een elegant design
  • Geweldig beeld en een elegant design

Niet meer leverbaar

4K Ultra HD LCD-monitor

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Geweldig beeld en een elegant design
De Philips 27" 4K UHD-monitor heeft ultraheldere beeldkwaliteit. 4K UHD met breedbeeld biedt vanuit elke hoek dezelfde helderheid en levensechte details. Trillingsvrij zorgt dat u minder last hebt van vermoeide ogen na lang gebruik.
Bekijk alle voordelen

Geweldig beeld en een elegant design

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie

UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie

Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

Scherm met smalle rand voor een naadloos uiterlijk

Scherm met smalle rand voor een naadloos uiterlijk

De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

32

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3

12/06/2021

België

België

Geverifieerde koper

Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

IK heb deze monitor gekocht n.a.v. een review op Hardware.info waarin de monitor een uitstekende beoordeling kreeg met o.a. een opmerking dat deze niet onderdoet voor de veel duurdere monitoren. OP alle belangrijke punten scoort de monitor hoog, de kleurwaarden zijn o.a. perfect te noemen. Dat de monitor in hoogte niet verstelbaar is voor mij niet belangrijk en ondergeschikt aan de geweldige beeldkwaliteit.

Voordelen

Perfecte beeldkwaliteit

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor

28/08/2020

België

België

Geverifieerde koper

Prima product

Goed en duidelijk scherp beeld. Mooie afmeting en prachtige voetsteun.

Voordelen

prima beeld

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor

23/12/2021

Nederland

Nederland

Nog steeds een geweldige monitor!

Na bijna 2 jaar in bezit, verbaas ik mij nog steeds over de geweldige beeldkwaliteit van deze monitor. Helderheid wel teruggezet naar 0 en nog steeds een fantastisch plaatje. FPS(4K) prima te spelen op hoge settings in combinatie met een GTX 1060 GB.

Voordelen

Kleurweergave en response.

Nadelen

Helderheid behoeft aanpassing of zonnebril :-)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  3. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  4. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  5. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.