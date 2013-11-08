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  • Energy Label Europe A
    Des images éclatantes avec l'écran AH-IPS
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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartImage Lite

274E5QHSB/00

4.5
| (6) Avis | 83% recommandent ce produit
Des images éclatantes avec l'écran AH-IPS
Cet élégant écran Philips avec cadre ultra-fin et dalle AH-IPS affiche des images impressionnantes aux couleurs éclatantes. La technologie Mobile HD Link vous permet d'afficher le contenu de votre smartphone en mode miroir.
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avec cadre ultra-fin, MHL

Des images éclatantes avec l'écran AH-IPS

  • Cadre ultra-fin

  • 27" (68,6 cm)

  • MHL

Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran

Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran

MHL (Mobile High Definition Link) est une interface audio/vidéo mobile permettant de connecter directement des téléphones et autres appareils portables à des écrans haute définition. Un câble MHL disponible en option vous permet de connecter simplement votre appareil compatible MHL à ce grand écran MHL Philips, afin de regarder vos vidéos HD dans des conditions exceptionnelles, en bénéficiant d'un son numérique. Désormais, vous pouvez non seulement regarder les jeux, photos, films, ou autres applications de votre portable sur grand écran, mais également recharger par la même occasion votre appareil mobile, afin de ne jamais vider votre batterie.

L'écran AH-IPS affiche des images impressionnantes avec de grands angles de vue

L'écran AH-IPS affiche des images impressionnantes avec de grands angles de vue

Les écrans AH-IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans AH-IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation sur le Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Effet minimaliste avec un cadre ultrafin

Grâce à leur dalle de pointe, les nouveaux écrans Philips à l'approche minimaliste sont dotés d'un cadre d'à peine 2,5 mm. Une fois prise en compte la bande noire de 9 mm de la dalle, les dimensions globales de l'encadrement sont réduites de manière significative, ce qui minimise les distractions et maximise l'image. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultrafin vous donne l'impression d'utiliser un seul grand écran.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 6

6

Avis

83%

recommandent ce produit

2
1

08/11/2013

France

France

un excellent rapport qualité/prix

je suis très satisfait de cet écran. des couleurs fidèles base consomation 28w écran lumineux connectée à un mac mini je retrouve une image fidèle à Mac OS son un peu trop aigu mais permet d'avoir des haut parleur a moindre coût.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 234E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 234E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

19/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

PERFECT

I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

Oui, je recommande ce produit

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29/09/2014

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding

Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.

  2. L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.

  3. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.