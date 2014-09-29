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Niet meer leverbaar
Ultradunne rand
68,6 cm (27")
MHL
Mobile MHL (High Definition Link) is een mobiele audio/video-interface om mobiele telefoons en andere draagbare apparaten rechtstreeks te kunnen verbinden met High Definition-displays. Met een optionele MHL-kabel kunt u uw met MHL compatibele mobiele apparaat aansluiten op dit grote Philips MHL-scherm en zien hoe uw HD-video's tot leven komen met volledig digitaal geluid. Geniet nu niet alleen van uw mobiele games, foto's, films of andere apps op het grote scherm, maar laadt tegelijkertijd uw mobiele apparaat op, zodat u nooit halverwege zonder stroom zit.
AH-IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De AH-IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
De nieuwe Philips-displays benutten de nieuwste technologiepanelen en zijn ontworpen voor een minimalistische uitstraling met een buitenrand van maximaal 2,5 mm dikte. Gecombineerd met een zwarte matrixstrook van circa 9 mm in het paneel, zijn de totale afmetingen van de rand beduidend verkleind, voor minimale afleidingen en een maximale kijkgrootte. Het display met ultradunne rand geeft u het gevoel dat u één groot display gebruikt en is speciaal geschikt voor multi-display-installatie of beeldverdeling zoals bij games, ontwerp van afbeeldingen en professionele toepassingen.
4.5
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Ralhts
29/09/2014
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding
Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ron1234
20/09/2014
Nederland
Geverifieerde koper
Prima beeldscherm voor bij een PC
Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
TechLover
19/04/2015
United Kingdom
PERFECT
I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.
Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.