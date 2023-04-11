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Arrêté
273V7QDSB/01
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Bénéficiez d'un confort et d'une lisibilité améliorés pour la lecture de documents longs et volumineux. Le mode EasyRead offre une expérience visuelle semblable à celle du papier et respecte davantage les yeux en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran. Il reproduit ainsi la sensation de lecture sur papier, directement sur votre écran numérique.
4.3
sur 6
53
Avis
90%
recommandent ce produit
Miré 91600
11/04/2023
France
Tres bon écran pro
Usage Bureautique / Montage vidéo J'avais déja un 27 de la même gamme dont j'étais content et j'ai acheté un autre 24. Pour un usage pro, en 75 HZ, l'image est PARFAITE. J'ai rendu juste avant un LG que j'avais du calibrer une soirée pour avoir un résultat médiocre, mais la, je suis bluffé. Inutile de le calibrer. Il y a foule de réglages de l'image, mais utiles comme la température de blanc. Très bon angles de vision en plus (pas le cas du LG IPS). Franchement, juste la dalle vaut le prix du moniteur. J'adore mais je vais devoir lui ajouter des haut parleurs. Le pied tient bien et s'assemble rapidement sans outil.
Avantages
Prix, Qualité d'image et calibration
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2023-03-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2023-03-11
Paul B 15
23/11/2020
France
Acheteur vérifié
Très bien qualité :prix
Très bonne qualité Le réglage demande un peu d'habilité: manque d'un explicatif CLAIR
Avantages
Plug-and-play
Contre
Pas de mode d'emploie clair
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-10-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-10-23
Jupiler
21/11/2020
België
Acheteur vérifié
Gewoon perfect voor de gebruikersdoeleinden
Ben gewoon te werken op een laptop en pas geopereerd aan de ogen. De grootte alleen al is belangrijk voor mij en de kleuren zijn gewoon heel zacht en aangenaam voor naar te kijken. Heel tevreden hierover.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QDSB Full HD LCD-monitor
Date d'utilisation 2019-10-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QDSB Full HD LCD-monitor
Date d'utilisation 2019-10-21
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse