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Niet meer leverbaar
Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand
Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Geniet van meer comfort en betere leesbaarheid bij het lezen van lange documenten met veel tekst. De EasyRead-modus biedt een papierachtige kijkervaring die rustiger is voor uw ogen door de kleuren en zoomniveaus van uw display aan te passen, waardoor het gevoel van lezen op echt papier wordt nagebootst, direct op uw digitale display.
4.3
van 5
53
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Jupiler
21/11/2020
België
Geverifieerde koper
Gewoon perfect voor de gebruikersdoeleinden
Ben gewoon te werken op een laptop en pas geopereerd aan de ogen. De grootte alleen al is belangrijk voor mij en de kleuren zijn gewoon heel zacht en aangenaam voor naar te kijken. Heel tevreden hierover.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2019-10-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2019-10-21
Kippenboer
15/03/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Computerschermen
Hebben 2 schermen gekocht, de vorige was stuk, zat een hinderlijke baan in. En de schermen kreeg ik niet op de zelfde kleur. Pc heeft geen 2 HDMI poorten. Nu geen enkel probleem krijg precies de zelfde kleur. Een genot om mee te werken.
Voordelen
Snelle levering starten vlot op
Nadelen
Veel verpakkings matriaal; milieu onvriendelijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2024-02-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2024-02-15
Philips 242V
05/07/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Goed scherp beeld
Deze monitor is mooi snel voor gamen, heeft een scherp beeld en mooie kleuren. Ik ben er zeer tevreden over
Voordelen
Reactie snelheid
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2022-07-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2022-07-05
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse