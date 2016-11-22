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Arrêté

Moniteur LCD, rétroéclairage LED

273P3LPHEB/00

4

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Écran PowerSensor novateur allégeant les factures d'électricité

L'écran à LED professionnel Philips 273P3 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Doté de la technologie intelligente PowerSensor, il détecte la présence de l'utilisateur et ajuste sa consommation d'énergie en conséquence, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité jusqu'à 80 %.

Voir tous les avantages

Écran PowerSensor novateur allégeant les factures d'électricité

  • P-line

  • 27" (68,6 cm)

Enceintes intégrées pour un encombrement réduit

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Réglage en hauteur pour une ergonomie optimale

La base Super Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, orientable à 90 degrés, réglable en hauteur et facile à utiliser. Vous pouvez régler le moniteur selon vos préférences personnelles de façon à optimiser votre confort visuel.

Inclinaison et orientation pour un angle de visualisation idéal

Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Cet avis concerne le produit 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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