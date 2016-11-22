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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

273P3LPHEB/00

4

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bespaar energie met deze innovatieve monitor met PowerSensor

De milieuvriendelijke, EPEAT Gold-gecertificeerde Philips 273P3 LED-bedrijfsmonitor met intelligente PowerSensor 'voelt' wanneer de gebruiker afwezig is en bespaart zo tot wel 80% energie.

Bekijk alle voordelen

Bespaar energie met deze innovatieve monitor met PowerSensor

  • P Line

  • 68,6 cm (27")

Ingebouwde luidsprekers voor audio, geen rommel op uw bureau

Er zijn twee stereoluidsprekers geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

Hoogte-instelling voor de ideale zitpositie

De Super Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips die u kunt kantelen, zwenken, in hoogte verstellen en tot 90 graden draaien. Zo kan iedere gebruiker de monitor naar de eigen voorkeur aanpassen voor optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.

Kantel- en zwenkfunctie voor de ideale kijkhoek

Door het kantel- en zwenkmechanisme beweegt de monitor onafhankelijk van de basis naar voor of achter.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Deze review is gemaakt voor 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Deze review is gemaakt voor 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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Voorwaarden

  1. EPEAT Gold is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.